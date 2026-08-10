"Мене зашили": відома українська блогерка потрапила в ДТП (фото)

Українська блогерка та учасниця гурту Kalush Orchestra Сімбочка потрапила в ДТП на квадроциклі.

Про це зірка соцмереж розповіла у своєму Instagram. Зараз жінка почувається краще, але ще перебуває у лікарні.

Сімбочка потрапила в ДТП

Блогерка перенесла операцію. А перед поїздкою вона відчувала, наче може розбитися, тому спочатку не хотіла їхати.

"Потрапила не в значне ДТП. Перелетіла на квадроциклі, щойно була операція, відходжу від наркозу, мене зашили, кістки цілі, вижила та й добре. Сказали, що я народилася в сорочці", — розповіла блогерка.

Згодом Сімбочка розкрила подробиці ДТП. Вона не була за кермом квадроциклу, проте взяла провину на себе.

"Нам треба було дістатися до одного місця і машиною там не проїдеш. Дуже була погана дорога, не впоралися з управлінням, не я була за кермом, ми наїхали на великий камінь. Я чую крик і лечу разом з цією людиною у канаву. Я впала головою спочатку, на мене зверху впала людина, зараз все добре. Пощастило, що без перелому, добре, що я залишилася живою. Я взяла провину на себе", — зізналася учасниця гурту Kalush Orchestra.

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Сімбочка потрапила в ДТП Фото: Instagram

Сімбочка потрапила в ДТП Фото: Instagram

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