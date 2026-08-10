Яхта миллиардера Цукерберга бросила людей в беде: скандал в открытом море

Яхту Цукерберга стоимостью 300 миллионов долларов обвинили в том, что она не откликнулась на призыв о помощи со стороны севшего на мель судна. В итоге их спасла команда круизного лайнера Alaska Cruise Line.

Пассажир лайнера и рассказал о скандальном инциденте. Утверждается, что Launchpad Цукерберга находилась ближе, хотя генерального директора Meta в тот момент на борту 387-футового судна не было, сообщает Alaska Beacon.

Инцидент произошел в начале августа на участке между Петерсбургом и Джуно. У небольшого судна кончилось топливо и оно села на мель, подав сигнал бедствия. Ему на помощь пришел круизный лайнер Wilderness Legacy .

"Наш корабль спас севшее на мель судно прошлой ночью, и, по-видимому, мы сделали это после того, как береговая охрана связалась по рации с яхтой Марка Цукерберга, которая находилась ближе, и они неоднократно отказывались отвечать. (Когда капитан объявил об этом, раздались почти единодушные неодобрительные возгласы)", — говорится в сообщении пассажира Майкла Лава в социальных сетях, с которым ознакомились журналисты.

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Лава отметил, что миллиардер упустил шанс проявить себя с лучшей стороны: "Честно говоря, если бы я был Марком Цукербергом, я был бы в полном восторге от возможности помочь нуждающимся людям и, возможно, получить от этого хорошую пиар-кампанию".

Представитель Цукерберга сообщил изданию, что LaunchPad вел трансляцию по другому радиоканалу, и к тому моменту, когда команда узнала о проблеме, помощь уже была оказана.

Представитель компании добавил, что ни генеральный директор Meta, ни члены его семьи в тот момент не находились на борту яхты.

"Как отметила Береговая охрана, судно не находилось в бедственном положении, и к тому времени, когда экипаж проверил связь с береговой охраной по другому радиоканалу, отличному от того, по которому они работали, оказание помощи уже началось. Мы благодарны, что все участники происшествия в безопасности", - заявил представитель миллиардера.

По данным Береговой охраны США, инцидент произошел 1 августа недалеко от залива Фаррагут.

"Примерно в 21:56 Береговая охрана передала запрос о помощи от их имени", — сообщил представитель Береговой охраны изданию The Beacon.

Яхта Launchpad, принадлежащая Цукербергу, — одна из крупнейших частных яхт в мире, вмещающая до 34 гостей в 12 каютах.

Она располагает двумя вертолетными площадками, бассейном, собственной "оздоровительной зоной"и способна развивать скорость до 24 узлов, используя четыре двигателя.

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