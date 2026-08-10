Яхта мільярдера Цукерберга залишила людей у скруті: скандал у відкритому морі

Яхту Цукерберга вартістю 300 мільйонів доларів звинуватили в тому, що вона не відреагувала на заклик про допомогу від судна, яке сіло на мілину. Зрештою їх врятувала команда круїзного лайнера Alaska Cruise Line.

Пасажир лайнера розповів про скандальний інцидент. Стверджується, що Launchpad Цукерберга перебувала ближче, хоча генерального директора Meta на той момент на борту 387-футового судна не було, повідомляє Alaska Beacon.

Інцидент стався на початку серпня на ділянці між Петерсбургом і Джуно. У невеликого судна закінчилося паливо, і воно сіло на мілину, подавши сигнал лиха. На допомогу йому прийшов круїзний лайнер "Wilderness Legacy".

"Минулої ночі наш корабель врятував судно, що сіло на мілину, і, судячи з усього, ми зробили це після того, як берегова охорона зв’язалася по рації з яхтою Марка Цукерберга, яка перебувала ближче, а вони неодноразово відмовлялися відповідати. (Коли капітан оголосив про це, пролунали майже одностайні вигуки несхвалення)", — йдеться у дописі пасажира Майкла Лава в соціальних мережах, з яким ознайомилися журналісти.

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Лава зазначив, що мільярдер упустив шанс проявити себе з найкращого боку: "Чесно кажучи, якби я був Марком Цукербергом, я був би в повному захваті від можливості допомогти нужденним людям і, можливо, отримати від цього гарну піар-кампанію".

Представник Цукерберга повідомив виданню, що LaunchPad проводив трансляцію на іншому радіоканалі, і на той момент, коли команда дізналася про проблему, допомога вже була надана.

Представник компанії додав, що ані генеральний директор Meta, ані члени його родини на той момент не перебували на борту яхти.

"Як зазначила Берегова охорона, судно не перебувало в аварійному становищі, і на той час, коли екіпаж налагодив зв’язок із Береговою охороною через інший радіоканал, відмінний від того, яким вони користувалися, надання допомоги вже розпочалося. Ми вдячні, що всі учасники інциденту в безпеці", — заявив представник мільярдера.

За даними Берегової охорони США, інцидент стався 1 серпня неподалік від затоки Фаррагут.

"Приблизно о 21:56 Берегова охорона передала запит про допомогу від їхнього імені", — повідомив представник Берегової охорони виданню The Beacon.

Яхта Launchpad, що належить Цукербергу, — одна з найбільших приватних яхт у світі, яка може вмістити до 34 гостей у 12 каютах.

Вона має дві вертолітні майданчики, басейн, власну "оздоровчу зону" та здатна розвивати швидкість до 24 вузлів, використовуючи чотири двигуни.

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