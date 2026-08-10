Режиссер Бадоев нарвался на критику украинцев: "Люди не тупые" (фото)

Украинский режиссёр Алан Бадоев сделал пафосное заявление после этно-электронного фестиваля "Вирий" в Киеве, который прошел в эти выходные.

Клипмейкер в Threads отметил, что когда-нибудь это событие станут изучать, ведь это одна из черт украинского "сопротивления".

Бадоев о "Вирии"

"Когда-нибудь это явление будут изучать. Этот феномен станет одной из главных черт в истории сопротивления Украины, борьбы за собственную идентичность. Как за несколько лет войны сформировалась культура, та самая идентичность. Как в боли и жестокости растет энергия, сильнее всего. Она как вода, из которой мы созданы. Несмотря ни на что, эта волна держит нас. Она не дает сдаться и ослабеть. Вирий становится квинтэссенцией, ядром этой волны", — написал Бадоев.

Впрочем, эти слова вызвали резкую реакцию украинцев.

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Алан Бадоев выступил с заявлением после фестиваля "Вирий" Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях люди привели реальные примеры украинского сопротивления и "разнесли" слова режиссера:

"Феномен в истории сопротивления Украины — это борьба 16-летних Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова против оккупантов в оккупированном Бердянске. Ребят убили, но они до последнего оставались верными Украине. Вот что такое борьба за собственную идентичность, культуру и страну".

"Сравнивать фестиваль с "одной из главных черт в истории сопротивления Украины" — это, честно говоря, уже какой-то концептуальный бред. Потому что пока что у нас не "феномен" и не "ядро волны сопротивления", а фестиваль с музыкой, танцами, костюмами, сеном и очень большим желанием описать это максимально пафосным языком".

"Зачем писать этот бред? Какое на**й сопротивление?"

"Алан, вы умный человек, но и люди не тупые. Не выходите с такими заявлениями, пока эта тема задевает большую часть населения. Или называйте всё своими именами без лишнего пафоса".

"Что я только что прочитал".

"В стремлении похвалить клиентов главное — не переусердствовать. Вы переусердствовали, и получилась позорная х**ня".

Фото: Threads

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