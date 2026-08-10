Режисер Бадоєв нарвався на критику українців: "Люди не тупі" (фото)

Український режисер Алан Бадоєв зробив пафосну заяву після етно-електронного фестивалю "Вирій" у Києві, що пройшов цими вихідними.

Кліпмейкер у Threads зазначив, що колись таку подію будуть вивчати, адже це одна з рис українського "спротиву".

Бадоєв про "Вирій"

"Колись це явище будуть вивчати. Цей феномен стане однією з головних рис в історії спротиву України, боротьби за власну ідентичність. Як за декілька років війни постала культура, та сама ідентичність. Як у болю та жорстокості зростає енергія, сильніша за все. Вона як вода, з якої ми створені. Попри все, ця хвиля тримає нас. Вона не дає скоритися та знесилитися. Вирій стає квінтесенцією, ядром цієї хвилі", — написав Бадоєв.

Втім, такі слова викликали різку реакцію українців.

Алан Бадоєв зробив заяву після фестивалю "Вирій" Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях люди назвали справжні приклади українського спротиву та "рознесли" слова режисера:

Відео дня

"Феномен в історії спротиву України — це боротьба 16-ти річних Тиграна Оганесяна і Микити Ханганова проти окупантів у окупованому Бердянську. Хлопців вбили, але вони до останнього були вірні Україні. Оце боротьба за власну ідентичність, культуру та країну".

"Порівнювати фестиваль із "однією з головних рис в історії спротиву України" — це, чесно кажучи, вже якась концептуальна маячня. Бо поки що маємо не "феномен" і не "ядро хвилі спротиву", а фестиваль із музикою, танцями, костюмами, сіном і дуже великим бажанням описати це максимально пафосною мовою".

"Нащо цю маячню писати? Який на**й спротив?"

"Алан, ви розумний чоловік, але і люди не тупі. Не виходьте із такими заявами, поки ця тема тригерить велику частину населення. Або називайте все своїми іменами без лишнього пафосу".

"Що я щойно прочитав".

"В бажанні похвалили кєнтів головне не перестаратися. Ви перестаралися і вийшла позорна ху*ня".

Фото: Threads

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Співак Макс Барських та режисер Алан Бадоєв іронічно відреагували на чутки про свій начебто роман.

Режисер відреагував на слова Наталії Холоденко.

Крім того, психологиня прокоментувала критику співака та кліпмейкера іронічними відео з цигаркою.