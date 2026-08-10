Режисер Бадоєв нарвався на критику українців: "Люди не тупі" (фото)
Український режисер Алан Бадоєв зробив пафосну заяву після етно-електронного фестивалю "Вирій" у Києві, що пройшов цими вихідними.
Кліпмейкер у Threads зазначив, що колись таку подію будуть вивчати, адже це одна з рис українського "спротиву".
Бадоєв про "Вирій"
"Колись це явище будуть вивчати. Цей феномен стане однією з головних рис в історії спротиву України, боротьби за власну ідентичність. Як за декілька років війни постала культура, та сама ідентичність. Як у болю та жорстокості зростає енергія, сильніша за все. Вона як вода, з якої ми створені. Попри все, ця хвиля тримає нас. Вона не дає скоритися та знесилитися. Вирій стає квінтесенцією, ядром цієї хвилі", — написав Бадоєв.
Втім, такі слова викликали різку реакцію українців.
Реакція мережі
У коментарях люди назвали справжні приклади українського спротиву та "рознесли" слова режисера:
- "Феномен в історії спротиву України — це боротьба 16-ти річних Тиграна Оганесяна і Микити Ханганова проти окупантів у окупованому Бердянську. Хлопців вбили, але вони до останнього були вірні Україні. Оце боротьба за власну ідентичність, культуру та країну".
- "Порівнювати фестиваль із "однією з головних рис в історії спротиву України" — це, чесно кажучи, вже якась концептуальна маячня. Бо поки що маємо не "феномен" і не "ядро хвилі спротиву", а фестиваль із музикою, танцями, костюмами, сіном і дуже великим бажанням описати це максимально пафосною мовою".
- "Нащо цю маячню писати? Який на**й спротив?"
- "Алан, ви розумний чоловік, але і люди не тупі. Не виходьте із такими заявами, поки ця тема тригерить велику частину населення. Або називайте все своїми іменами без лишнього пафосу".
- "Що я щойно прочитав".
- "В бажанні похвалили кєнтів головне не перестаратися. Ви перестаралися і вийшла позорна ху*ня".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Співак Макс Барських та режисер Алан Бадоєв іронічно відреагували на чутки про свій начебто роман.
- Режисер відреагував на слова Наталії Холоденко.
Крім того, психологиня прокоментувала критику співака та кліпмейкера іронічними відео з цигаркою.