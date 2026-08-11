В Хорватии заметили "украинских военных": это оказались съемки фильма о "Северном потоке"

В центре Загреба, столицы Хорватии, 10 августа возле отеля "Эспланада" были замечены мужчины в военной форме, похожей на украинскую, с оружием. Оказалось, что это были съемки фильма "Snake Island" ("Змеиный остров") о диверсии на газопроводах "Северный поток".

Об этом сообщило издание Danas.

На месте также установили баррикады и мешки с песком. Во время съемок возле отеля заметили двукратного лауреата "Оскара" Эдриана Броуди, а позже на площадке появился Шон Пенн.

Режиссером фильма является американский режиссёр Даг Лиман. По сюжету, в центре истории окажется "секретная команда украинских водолазов", которая якобы стояла за диверсией на "Северном потоке".

Съемки фильма ведутся с прошлого месяца. Дата его выхода пока не объявлена.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Тогда из-за подводных взрывов газ начал вытекать из трёх из четырёх труб, которые стали непригодными для использования. Виновные в диверсии до сих пор окончательно не установлены.

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Что известно о подрыве "Северного потока"

26 сентября 2022 года в Балтийском море произошли подводные взрывы, в результате которых были повреждены газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Шведские и датские следственные органы пришли к выводу, что трубопроводы стали жертвами преднамеренной диверсии.

В 2024 году Швеция прекратила собственное расследование, заявив, что не обладает юрисдикцией по данному делу, и передала материалы немецким следователям. Дания также прекратила расследование, отметив, что оснований для возбуждения уголовного дела в стране недостаточно.

Немецкое расследование продолжается. В 2026 году немецкая прокуратура предъявила обвинение украинцу, которого следствие считает координатором группы, причастной к этой операции.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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