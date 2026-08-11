У Хорватії помітили "українських військових": це виявилися зйомки фільму про "Північний потік"

У центрі Загреба, столиці Хорватії, 10 серпня біля готелю "Еспланада" помітили чоловіків у військовій формі, схожій на українську, зі зброєю. Виявилося, що це були зйомки фільму "Snake Island" ("Зміїний острів") про диверсію на газопроводах "Північний потік".

Про це повідомило видання Danas.

На місці також встановили барикади та мішки з піском. Під час зйомок біля готелю помітили дворазового лауреата"Оскара" Едріана Броуді, а пізніше на майданчику з'явився Шон Пенн.

Режисером фільму є американський режисер Даг Ліман. За сюжетом, у центрі історії буде "таємна команда українських водолазів", яка нібито стояла за диверсією на "Північному потоці".

Зйомки фільму тривають із минулого місяця. Дата його виходу поки не оголошена.

Вибухи на газопроводах сталися 26 вересня 2022 року в Балтійському морі. Тоді через підводні вибухи газ почав витікати з трьох із чотирьох труб, які стали непридатними для використання. Відповідальних за диверсію досі остаточно не встановлено.

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Що відомо про підрив "Північного потоку"

26 вересня 2022 року в Балтійському морі сталися підводні вибухи, через які були пошкоджені газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Шведське та данське слідства дійшли висновку, що трубопроводи стали жертвами навмисної диверсії.

Швеція у 2024 році закрила власне розслідування, заявивши, що не має юрисдикції у справі, і передала матеріали німецьким слідчим. Данія також припинила розслідування, зазначивши, що підстав для кримінальної справи в країні недостатньо.

Німецьке розслідування триває. У 2026 році німецька прокуратура висунула обвинувачення українцю, якого слідство вважає координатором групи, причетної до операції.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У липні 2026 року на фронті загинув актор Євген Бушмакін. У квітні його мобілізували на вулиці та відправили до штурмової бригади.

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