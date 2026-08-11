Сменила три платья: актриса Наталка Денисенко показала фото со свадьбы

Известная украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталка Денисенко, которая 8 августа вышла замуж, опубликовала первые свадебные фото.

Свадьба Наталки Денисенко и ее избранника, предпринимателя Юрия Савранского (Ярошенко), длилась три дня. И вот теперь актриса, решившая сменить фамилию, показала фото. "Семья Ярошенко 8.8.8", — подписала она альбом с фотографиями.

Актриса Наталья Денисенко опубликовала фото со своей свадьбы

8.8.8 — это намек на совпадение цифр в дате; бракосочетание в такую дату считается счастливым: 08.08.2026 — последняя восьмерка — это сумма цифр в году: 2 и 6.

Денисенко рассказала, что их свадьба длилась три дня, но самым незабываемым был именно день свадьбы, фотографиями с которого она и поделилась.

На опубликованных снимках видно, что всего за один день невеста предстала перед гостями в нескольких разных образах. Пара танцевала, каталась на яхте и веселилась вместе с гостями.

Відео дня

Актриса поблагодарила всех, кто разделил с ними праздник. И раскрыла подробности свадьбы.

Свадьбу Наталка Денисенко и Юрий Ярошенко отпраздновали в Киеве на берегу Днепра в яхт-клубе "Яхта на Днепре".

За эти три дня невеста сменила три платья. Два из них — главное свадебное платье и короткое платье — были созданы украинским брендом Katy Corso, а платье-голубка — брендом Darka.

Среди гостей были замечены модель и блогерша Виктория Маремуха, а также режиссер Алексей Комаровский. А ведущий Андрей Чорновол поделился видео со свадьбы.

Наталка Денисенко вышла замуж

И для Денисенко, и для ее супруга это второй брак. Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в мае 2025 года после восьми лет брака и вместе воспитывают сына Андрея.

Юрий Савранский развелся с женой Марленой в 2025 году. От этого брака у него двое детей — сын и дочь.

"08.08 — наш день. Наталка Денисенко теперь Ярошенко", — написал избранник актрисы, бизнесмен и модель Юрий Ярошенко (ранее — Юрий Савранский).

Накануне свадьбы возлюбленный артистки сменил фамилию.

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