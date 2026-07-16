"В этом есть необходимость": известная актриса подпишет брачный договор с женихом

Украинская актриса Наталья Денисенко и её жених, модель и бизнесмен Юрий Савранский, уверены, что заключат брачный договор ради безопасности детей.

Мужчина сделал предложение любимой во время их недавнего отдыха в Турции. Теперь в интервью "Наедине с гламуром" влюбленные раскрыли подробности свадьбы.

Денисенко и Савранский женятся

Актриса говорит, что брачный договор — это гарантия для их детей.

"Конечно, подпишем. Это своего рода гарантия для него, его детей и моего сына. В этом есть необходимость", — отметила Наталья.

По словам Юрия, этого бояться не стоит.

"Совершенно нормальная ситуация. Мы как-то обсуждали это совершенно открыто и спокойно. Детали мы не можем разглашать, но можем посоветовать всем вообще прибегать к подобному. В этом нет ничего страшного. Это нормальная европейская и всемирная практика. Этого не нужно бояться", — добавил манекенщик.

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Кроме того, Денисенко подчеркнула, что двойной фамилии у нее не будет.

Наталья Денисенко и Юрий Савранский Фото: Instagram

Какой будет свадьба

Кроме того, влюбленные рассказали подробности своей свадьбы.

"Это будет душевная свадьба. Хочется, чтобы наша свадьба была такой же, как наша любовь. Нежной, душевной. Такой камерной. Менее 100 человек. Мы очень избирательно подходим к выбору гостей, которые будут на нашей свадьбе. И поэтому это будут только наши родственники и коллеги. Будут те люди, которые нам сейчас близки", — говорит Наталья.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский актер и ветеран войны Андрей Фединчик впервые прокомментировал помолвку своей бывшей жены Натальи Денисенко, с которой они воспитывают общего сына.

Актриса рассказала, как изменились ее отношения с Юрием после помолвки.

Кроме того, Савранский признался, что был официально уволен со службы еще задолго до большой войны.