"У цьому є потреба": відома акторка підпише шлюбний договір з нареченим

Українська акторка Наталка Денисенко та її наречений, манекенник-бізнесмен Юрій Савранський, впевнені, що укладуть шлюбний контракт заради безпеки дітей.

Чоловік освідчився коханій під час їхнього нещодавнього відпочинку в Туреччині. Тепер у коментарі "Наодинці з гламуром" закохані розкрили деталі весілля.

Денисенко та Савранський одружуються

Акторка каже, що шлюбний контракт — це гарантія для їхніх дітей.

"Звичайно, підпишемо. Це якась гарантія для нього, його дітей, мого сина. Тільки у цьому є потреба", — зазначила Наталка.

За словами Юрія, цього боятися не треба.

"Абсолютно нормальна історія. Ми якось говорили про це абсолютно вільно і спокійно. Пункти ми не можемо розголошувати, але ми можемо порадити взагалі користуватися такою історією всім. В цьому немає нічого страшного. Це нормальна європейська і всесвітня практика. Цього не потрібно боятися", — додав манекенник.

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Також Денисенко наголосила, що подвійного прізвища в неї не буде.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський Фото: Instagram

Яким буде весілля

Також закохані розкрили деталі свого весілля.

"Буде душевне весілля. Хочеться, щоб наше весілля було таке, як наше кохання. Тендітне, душевне. Таке камерне. Менше 100 людей. Ми дуже вибірково ставимося до того оточення, яке буде у нас на весіллі. І тому це будуть лише наші родичі, колеги. Буде те оточення, яке нам зараз відгукується", — каже Наталка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український актор та ветеран війни Андрій Федінчик уперше прокоментував заручини своєї колишньої дружини Наталки Денисенко, з якою вони виховують спільного сина.

Акторка розповіла, як змінилися її стосунки з Юрієм після заручин.

Крім того, Савранський зізнався, що офіційно списаний зі служби ще задовго до великої війни.