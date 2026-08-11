Змінила три сукні: акторка Наталка Денисенко показала фото з весілля

Відома українська актриса театру, кіно та дубляжу Наталка Денисенко, яка 8 серпня вийшла заміж, опублікувала перші весільні фото.

Весілля Наталки Денисенко та її обранця, підприємця Юрія Савранського (Ярошенко), тривало три дні. І нині актриса, яка вирішила змінити прізвище, показала фото. "Сім'я Ярошенко 8.8.8", — підписала вона альбом з фотографіями.

Актриса Наталка Денисенко опублікувала фото зі свого весілля

8.8.8 — це натяк на співпадіння цифр у даті, одруження в таку дату вважають щасливим: 08.08.2026 — остання вісімка — це сума цифр у році 2 і 6.

Денисенко розповіла, що святкували своє весілля три дні, але найнеймовірнішим був безпосередньо день весілля, з якого вона і поділилася фотографіями.

На оприлюднених знімках видно, що лише за один день наречена з'явилася перед гостями в кількох різних образах. Пара танцювала, каталася на яхті та веселилась із гостями.

Відео дня

Акторка подякувала всім, хто розділив із ними свято. І розкрила подробиці весілля.

Весілля Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко відсвяткували у Києві на березі Дніпра в яхт-клубі "Яхта на Дніпрі".

За ці три дні наречена змінила три сукні. Дві з них головну весільну сукню і коротку сукню створив український бренд Katy Corso, а сукню-голубку створив бренд Darka.

Серед гостей помічені модель і блогерка Вікторія Маремуха та режисер Олексій Комаровський. А ведучі Андрій Чорновол поділився відео з весілля.

Наталка Денисенко вийшла заміж

І для Денисенко, і для її обранця це другий шлюб. Наталка Денисенко й Андрій Федінчик офіційно розлучилися у травні 2025 року після восьми років шлюбу і разом виховують сина Андрія.

Юрій Савранський розлучився з дружиною Марленою у 2025 році. Від цього шлюбу у нього є двоє дітей — син і донька.

"08.08 – наш день. Наталка Денисенко відтепер Ярошенко", – написав обранець актриси, бізнесмен і модель Юрій Ярошенко (раніше – Юрій Савранський).

Напередодні весілля коханий артистки змінив прізвище.

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