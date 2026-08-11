Указывал, как жить: девушка рассказала о браке с мужчиной, который старше ее на 22 года (фото)
Девушка Наталья поделилась собственным опытом развода с мужем, который был старше её на 22 года. Основываясь на пережитом, она сформулировала пять непреложных правил, которые больше никогда не допустит в своей личной жизни.
Главным уроком, извлечённым из отношений с разницей в возрасте, стал категорический отказ от тотального контроля. Она больше не намерена терпеть указания относительно того, как ей одеваться, с кем общаться, чем заниматься и как жить в целом. Вместе с этим исчезли и иллюзии: девушка отказалась от тщетных надежд и попыток убедить себя в том, что ситуация или человек рядом когда-нибудь изменятся. Об этом девушка с ником n.bndrchuk рассказала в Instagram.
Девушка была в отношениях, где мужчина был старше её на 22 года
Особое место в её выводах занимает тема самоуважения и приоритетов. Наталья больше не будет ставить чужой комфорт выше своего, поскольку её собственные чувства имеют точно такую же ценность, как и чувства партнера.
Страх потерять семью также перестал быть сдерживающим фактором для сохранения токсичных отношений, ведь ребенку нужны не просто родители под одной крышей, а по-настоящему счастливая атмосфера в семье.
В заключение Наталья подчеркнула, что больше никогда не станет изменять себе ради отношений, потому что союз, требующий отказа от собственной личности, ей не нужен.
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