Мумии, проклятия и затерянные цивилизации: 6 фильмов, от которых невозможно оторваться (видео)

Мумии, раскопки гробниц, проклятия и опасные экспедиции — такие истории всегда находили своих поклонников. Это неудивительно, ведь фильмы об археологических поисках полны невероятных приключений и пропитаны особой атмосферой древних цивилизаций.

Все мы помним "Индиана Джонс", "Мумия", "Лара Крофт: Разграбительница гробниц" и "Сокровища нации" — франшизы, которые запечатлелись в памяти миллионов зрителей своими безумными приключениями и нераскрытыми тайнами. Ко Международному дню археолога кинокритик Андрей Пушкаш подготовил для читателей Фокуса подборку тематических фильмов в различных жанрах — от приключенческих комедий и реальных историй до опасных экспедиций. Здесь и Том Круз в роли похитителя артефактов, и новые голливудские хиты, и фильм Люка Бессона, и даже хоррор о парижских катакомбах. Будет интересно!

"Невероятные приключения Адель Блан-Сек" (2010)

Режиссёр: Люк Бессон

Французское приключенческое фэнтези Люка Бессона, снятое по мотивам комикса Жака Тарди. Если бы археологические приключения существовали в мире комиксов, то они выглядели бы примерно так. Наша героиня — Адель Блан-Сек — отправляется в Египет, чтобы раскрыть гробницу фараона, который, по её убеждению, сможет спасти её сестру.

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Девушка везет мумию в Париж, который уже пребывает в страхе из-за птеродактиля, вылупившегося из яйца в музее естественной истории и сбежавшего на свободу. Археология как таковая здесь немного переосмыслена в духе фантастики: древние мумии оживают, артефакты обладают определенными свойствами, доисторический хищник держит в страхе целый город. Однако атмосфера средневековой Европы и приключения героини поданы настолько увлекательно, интересно и иронично, что хорошие впечатления гарантированы!

Трейлер фильма "Невероятные приключения Адель Блан-Сек"

"Круиз в джунглях" (2021)

Режиссёр: Жауме Колет-Серра

Пожалуй, самый "голливудский" и развлекательный фильм из этой подборки в стиле приключенческих археологических комедий, и всё это не просто так. Дело в том, что идея фильма возникла на основе аттракциона "Jungle Cruise" в парке развлечений Disney, и создатели перенесли его атмосферу, лодку, джунгли и невероятные приключения на большой экран.

В центре сюжета — исследовательница Лили Готон, которая отправляется в Амазонию вместе с братом в поисках легендарного дерева, лепестки которого, как утверждается, обладают невероятными целебными свойствами. Для путешествия она нанимает харизматичного капитана Фрэнка Вульфа, и экспедиция постепенно превращается в опасное приключение с древними тайнами и сверхъестественными силами. Фильм максимально развлекательный и подойдет тем, кто хочет посмотреть на археологические приключения в максимально легком формате.

Трейлер фильма "Круиз по джунглям"

"Раскопки" (2021)

Режиссёр: Саймон Стоун

Вот это уже другая сторона археологии, без проклятий и джунглей. Сериал "Раскопки" основан на реальных событиях, связанных с одним из важнейших археологических открытий Великобритании. В 1938 году Эдит Претти нанимает археолога-самоучку Базила Брауна, чтобы исследовать загадочные курганы на её земле. Однако во время раскопок команда обнаруживает крупное захоронение англосаксов в виде корабля с множеством артефактов.

Именно это открытие стало одним из важнейших в XX веке. В фильме снялись такие известные актёры, как: Рэйф Файнз, Кэри Маллиган и Лили Джеймс. Особенность картины в том, что создатели показывают настоящую археологию: как люди сантиметр за сантиметром исследуют что-то неизвестное. Фильм получил хорошие отзывы, в частности, отмечали отличную игру актёров и атмосферу английской провинции.

Трейлер фильма "Раскопки"

"Затерянный город" (2022)

Режиссёры: Арон Ни и Адам Ни

Легкая приключенческая комедия с известными актерами и непринужденным сюжетом. Главная героиня, которую играет Сандра Баллок, — писательница, создающая популярные романы о поисках сокровищ. Один из её романов вызывает интерес у миллиардера, которого мастерски сыграл Дэниел Рэдклифф. Он убеждён, что писательница знает, где находится сокровище затерянного древнего города, о котором она писала в своих романах.

Он похищает её и заставляет отправиться на их поиски. На помощь приходит модель с её обложек, которого сыграл Ченнинг Татум. Это своего рода пародия на приключенческие фильмы вроде "Индианы Джонса", дополненная романтической комедией. Приключения в джунглях известной писательницы на каблуках и в блестящем комбинезоне очень понравились зрителям, в отличие от критиков, которые не слишком хорошо приняли картину.

Трейлер фильма "Затерянный город"

"Мумия" (2017)

Режиссёр: Алекс Куртцман

Представьте себе: есть фильмы о гробницах, раскопках и мумиях в "стиле Тома Круза", с кучей трюков и экшена. Круз играет военного, который занимается поиском древних артефактов, фактически грабя археологические объекты. Во время операции на Ближнем Востоке он находит гробницу древнеегипетской принцессы Аманет. Девушка была похоронена заживо за попытку обрести сверхъестественную силу.

Конечно, открытие её гробницы пробудило древнее зло, которое теперь жаждет мести. Это довольно нестандартный фильм, который показывает скорее тёмную сторону последствий вмешательства в историю. Фильм должен был стать стартом масштабной киновселенной "Dark Universe", в которой Universal планировала объединить классических монстров — Дракулу, Франкенштейна, Мумию и других. Однако приключения и трюки Тома Круза в стиле грабителя гробниц кинокритики не оценили. Несмотря на это, картина полностью удовлетворит любителей готических историй о мумиях.

Трейлер фильма "Мумия"

"Париж. Город мертвых" (2014)

Режиссёр: Джон Эрик Даудл

Завершим подборку замечательным псевдодокументальным фильмом ужасов о парижских катакомбах. Молодая археолог посвящает свою жизнь поискам философского камня. Девушка приходит к выводу, что камень может быть спрятан под Парижем — в знаменитых катакомбах. Вместе с группой исследователей она спускается под землю, но чем дальше они заходят, тем больше понимают, что пути назад нет.

Герои увидят страшные вещи и столкнутся с чем-то неизвестным, а финал вас удивит! Самое интересное, как и в любой псевдодокументальной картине, — это атмосфера. Здесь она выдержана на 100%, ведь съемки проходили прямо в парижских катакомбах — это первая съемочная группа, получившая разрешение французских властей на съемки непосредственно там. Фильм чем-то напоминает такие известные хорроры, как "Ведьма из Блэр" или "Могильщики". С годами картину часто называют "недооцененной", поэтому фанатам ужасов она точно понравится.

Трейлер фильма "Париж. Город мертвых"

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