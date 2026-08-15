Мумії, прокляття та загублені цивілізації: 6 фільмів, від яких не відірватися (відео)

Мумії, розкопки гробниць, прокляття та небезпечні експедиції — такі історії завжди знаходили своїх поціновувачів. Це не дивно, адже стрічки про археологічні пошуки сповнені неймовірних пригод та мають особливу атмосферу стародавніх цивілізацій.

Усі ми пам’ятаємо "Індіана Джонс", "Мумія", "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" та "Скарби нації" — франшизи, які закарбувалися в пам’яті мільйонів глядачів своїми шаленими пригодами та нерозкритими таємницями. До міжнародного дня археолога кінооглядач Андрій Пушкаш для читачів Фокусу підготував добірку тематичних фільмів у різних жанрах — від пригодницьких комедій та реальних історій до небезпечних експедицій. Тут і Том Круз у ролі викрадача артефактів, і нові голлівудські хіти, і фільм Люка Бессона та навіть горор про паризькі катакомби. Буде цікаво!

"Неймовірні пригоди Адель Блан-Сек" (2010)

реж. Люк Бессон

Французьке пригодницьке фентезі Люка Бессона, зняте за мотивами комікса Жака Тарді. Якби археологічні пригоди існували у світі коміксів, то вони виглядали б приблизно так. Наша героїня — Адель Блан-Сек — потрапляє до Єгипту, щоб розкрити гробницю фараона, який, за її переконаннями, зможе врятувати її сестру.

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Мумію дівчина перевозить до Парижа, який уже перебуває в страху через Птеродактиля, який вилупився з яйця в природничому музеї та втік на волю. Археологія як така, тут трішки переосмислена в дусі фантастики: стародавні мумії оживають, артефакти мають певні властивості, доісторичний хижак тримає в страху ціле місто. Однак, атмосфера середньовічної Європи та пригоди героїні подано настільки захопливо, цікаво та іронічно, що гарні враження гарантовано!

Трейлер фільму "Неймовірні пригоди Адель Блан-Сек"

"Круїз у джунглях" (2021)

реж. Жауме Колєт-Серра

Напевно, найбільш "голлівудський" та розважальний фільм з цієї добірки в стилі пригодницьких, археологічних комедій, і все не просто так. Справа в тому, що ідея фільму виникла з атракціону "Jungle Cruise" в парку розваг Disney, творці перенесли його атмосферу, човен, джунглі та неймовірні пригоди на великий екран.

У центрі сюжету дослідниця Лілі Готон, яка вирушає до Амазонії разом з братом у пошуках легендарного дерева, пелюстки якого нібито мають неймовірні лікувальні властивості. Для подорожі вона наймає харизматичного капітана Френка Вулфа, і експедиція поступово перетворюється на небезпечну пригоду зі стародавніми таємницями та надприродними силами. Стрічка максимально розважальна та підійде тим, хто хоче подивитися на археологічні пригоди в максимально легкому форматі.

Трейлер фільму "Круїз у джунглях"

"Розкопки" (2021)

реж. Саймон Стоун

Ось це вже інша сторона археології, без проклять та джунглів. "Розкопки" засновано на реальній основі одного з найважливіших археологічних відкритів Великої Британії. У 1938 Едіт Претті наймає археолога-самоучку Базіла Броуна, щоб дослідити загадкові кургани на її землі. Однак, під час розкопок команда виявляє велике поховання англосаксів у вигляді корабля з купою артефактів.

Саме це відкриття стало одним з найважливіших у 20 ст. У фільмі зіграли відомі актори, такі як: Рейф Файнз, Кері Малліган та Лілі Джеймс. Особливість стрічки у тому, що творці показують реальну археологію, як люди сантиметр за сантиметром досліджують щось невідоме. Фільм отримав хороші оцінки, зокрема відзначили хорошу акторську гру та атмосферу англійської провінції.

Трейлер фільму "Розкопки"

"Загублене місто" (2022)

реж. Арон Ні та Адам Ні

Легка пригодницька комедія з відомими акторами та легким сюжетом. Головна героїня, яку грає Сандра Буллок — письменниця, яка пише популярні романи про пошуки скарбів. Один з її романів викликає цікавість у мільярдера, якого майстерно зіграв Деніел Редкліфф. Він переконаний, що письменниця знає, де знаходиться скарб загубленого стародавнього міста, про яке вона писала у своїх романах.

Він викрадає її та змушує вирушити на їх пошуки. На допомогу приходить модель з її обкладинок, якого зіграв Ченнінг Татум. Це свого роду пародія на пригодницькі фільми накшталт "Індіани Джонс", яку доповнено романтичною комедією. Пригоди в джунглях відомої письменниці на підборах та в блискучому комбінезоні дуже сподобалися глядачам, навідміну від критиків, які не дуже добре прийняли стрічку.

Трейлер фільму "Загублене місто"

"Мумія" (2017)

реж. Алекс Куртцман

Уявіть, існує фільми про гробниці, розкопки та мумії в "стилі Тома Круза", з купою трюків та екшину. Круз грає військового, який є шукачем стародавніх артефактів, фактично грабує археологічні об’єкти. Під час операції на Близькому Сході він знаходить поховання давньоєгипетської принцеси Аманет. Дівчина була похована живцем за спробу отримати надприродну силу.

Звичайно, відкриття її гробниці пробудило стародавнє зло, яке тепер прагне помсти. Дещо нестандартний фільм, він показує більше темну сторону наслідків втручань в історію. Фільм мав стати стартом масштабного кіновсесвіту "Dark Universe", у якому Universal планувала об'єднати класичних монстрів — Дракулу, Франкенштейна, Мумію та інших. Однак, пригоди та трюки Тома Круза в стилі розкрадача гробниць кінокритики не оцінили. Незважаючи на це, стрічка повністю забезпечить враження любителям готичних оповідей про мумій.

Трейлер фільму "Мумія"

"Париж. Місто мертвих" (2014)

реж. Джон Ерік Даудл

Закінчимо добірку чудовим псевдодокументальним горором про паризькі катакомби. Молода археологиня присвячує своє життя пошукам філософського каменю. Дівчина приходить до висновку, що камень може бути захований під Парижем — у славнозвісних катакомбах. Разом з групою дослідників, вона спускається під землю, але чим далі вони заходять, тим більше розуміють, що шляху назад немає.

Герої побачать страшні речі та зіштовхнуться з чимось невідомим, а кінцівка вас здивує! Найцікавіше, як у будь-якій псевдодокументалці — атмосфера. Тут вона витримана на 100%, адже зйомки проходили прямо в паризьких катакомбах, це перша кіновиробнича команда, яка отримала дозвіл французької влади на зйомки безпосередньо там. Фільм дечим нагадує такі відомі горори як: "Відьма з Блер" або "Шукачі могил". З роками стрічку часто називають "недооціненою", тому фанатам жахів точно сподобається.

Трейлер фільму "Париж. Місто мертвих"

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