В семье Сальмы Хайек пополнение: 59-летняя актриса показалась с ребенком (фото)
В семье американо-мексиканской актрисы Сальмы Хайек произошло знаменательное событие — звезда фильма "Фрида" впервые стала бабушкой.
У пасынка Сальмы, 29-летнего Франсуа-младшего, родился сын. А трогательные семейные снимки уже "разошлись" по сети.
Сальма Хайек впервые стала бабушкой
Мамой малыша стала 23-летняя немецкая графиня, модель и инфлюенсер Лара Козима Генкель фон Доннерсмарк. Она первой опубликовала в Instagram серию трогательных снимков. Малыша назвали Франсуа, продолжив семейную традицию.
"Мой муж (самый классный Франсуа в мире) и наш сын (самый милый Франсуа в мире). Наш первый месяц в роли родителей", — написала молодая мама.
Лара и Франсуа стараются не афишировать свои отношения на публике.
Что известно о невестке Сальмы Хайек
23-летняя Лара Козима — представительница аристократической семьи и общественная деятельница. Женщина имеет титул графини, работает моделью, активно ведёт социальные сети. Её отец — немецкий режиссёр Флориан Генкель фон Доннерсмарк.
Свекром девушки стал Франсуа-Анри Пино — один из самых известных французских бизнесменов, возглавлявший группу Kering, в которую входят Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Bottega Veneta.
У мужа Сальмы Хайек трое детей от предыдущих отношений. Франсуа и Матильда родились в браке с дизайнеркой Доротой Лепер. А сын Огюстен — от супермодели Линды Евангелисты.
А дочь Валентину бизнесмен воспитывает вместе с Сальмой.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Сальма Хайек посетила Венецианскую биеннале, куда привела и своих близких.
- Актриса поздравила своего мужа, французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, с 63-м днём рождения.
Кроме того, Сальма и её коллега Николь Кидман вызвали слухи о вражде во время Парижской недели моды осенью 2024 года.