У родині Сальми Хаєк поповнення: 59-річна акторка показалася з малюком (фото)

У родині американо-мексиканської акторки Сальми Хаєк сталася особлива подія — зірка фільму "Фріда" вперше стала бабусею.

У пасинка Сальми, 29-річного Франсуа-молодшого, народився син. А зворушливі сімейні кадри вже "гуляють" мережею.

Сальма Хаєк уперше стала бабусею

Мамою дитини стала 23-річна німецька графиня, модель та інфлюенсерка Лара Козіма Генкель фон Доннерсмарк. Вона першою оприлюднила в Instagram низку зворушливих кадрів. Малюка назвали Франсуа, продовживши сімейну традицію.

"Мій чоловік (найкрутіший Франсуа у світі) та наш син (наймиліший Франсуа у світі). Наш перший місяць у ролі батьків", — написала молода мама.

Свій союз Лара та Франсуа тримають подалі від уваги публіки.

Сальма Хаєк уперше стала бабусею Фото: Соцмережi

Що відомо про невістку Сальми Хаєк

23-річна Лара Козіма — представниця аристократичної родини та публічна особа. Жінка має титул графині, працює моделлю, активно веде соцмережі. Її батько — німецький режисер Флоріан Генкель фон Доннерсмарк.

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Свекром дівчини став Франсуа-Анрі Піно — один із найвідоміших французьких бізнесменів, який очолював групу Kering, до якої входять Gucci, Saint Laurent, Balenciaga та Bottega Veneta.

У чоловіка Сальми Хаєк є троє дітей від попередніх стосунків. Франсуа та Матильда народилися у шлюбі з дизайнеркою Дороте Лепер. А син Огюстен — від супермоделі Лінди Євангелісти.

Пасинок Сальми Хаєк став батьком Фото: Соцмережi

А доньку Валентину бізнесмен виховує разом із Сальмою.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сальма Хаєк завітала на Венеційську бієнале, куди привела і своїх рідних.

Акторка привітала свого чоловіка, французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, з 63-м днем народження.

Крім того, Сальма та її колега Ніколь Кідман спровокували чутки про ворожнечу під час Паризького тижня моди восени 2024 року.