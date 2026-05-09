59-річна Сальма Хаєк з чоловіком-мільярдером вийшла на публіку (фото)

59-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк завітала на Венеційську бієнале, куди привела і своїх рідних.

В Instagram знаменитість показала фото, на яких позувала зі своїм чоловіком, 63-річним французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно, 18-річною дочкою Валентиною Паломою та 25-річною падчеркою Матильдою.

Сальма Хаєк з чоловіком у Венеції

Зірка фільму "Фріда" вдягнула ефектну чорну сукню з драпіруванням на одне плече. Сальма зробила хвилясту укладку та вечірній макіяж.

"Прекрасний вечір з незабутньою компанією та, в моєму випадку, родиною", — підписала венеційські кадри акторка.

Сальма Хаєк з чоловіком, донькою та падчеркою Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Зокрема, Сальма вкотре нагадала, що не збирається соромитися свого сивого волосся, а продовжує демонструвати його з гордістю.

Сальма Хаєк Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Хто чоловік Сальми Хаєк

Акторка та Франсуа-Анрі Піно одружилися у 2009 році у Венеції. На церемонії були присутні діти бізнесмена від першого шлюбу з Доротеєю Лепер — Матильда та Франсуа. Також у мільярдера є син Огюстен від канадської супермоделі Лінди Євангелісти, з якою Сальма підтримує хороші стосунки.

Відео дня

А Хаєк народила від коханого доньку Валентину.

Франсуа-Анрі Піно є генеральним директором Kering — французька група компаній, до якої входять Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen. Тому Сальма часто зʼявляється на публіці в сукнях саме цих люксових брендів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сальма Хаєк привітала свого чоловіка, французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, з 63-м днем народження.

Сальма та її колега Ніколь Кідман спровокували чутки про ворожнечу під час Паризького тижня моди восени 2024 року.

Крім того, Фокус писав про появу акторки на "Золотому глобусі-2025".