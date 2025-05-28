Сальма Хаєк звернулася до свого чоловіка-мільярдера: що сталося (фото)

58-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк привітала свого чоловіка, французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, з 63-м днем народження.

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"З днем народження, моя любов! З часом я закохуюся в тебе все глибше і глибше. Ми так тебе любимо!" — написала Сальма.

Зокрема, Хаєк показала архівний кадр, на якому іменинник несе на руках ще маленькою їхню доньку Валентину. Тим часом акторка йде поруч з рідними людьми у вечірній сукні.

Сальма Хаєк з чоловіком та донькою Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Чоловік-мільярдер Сальми Хаєк

Сальма Хаєк та Франсуа-Анрі Піно одружилися у 2009 році у Венеції. На церемонії були присутні діти мільярдера від першого шлюбу з Доротеєю Лепер — Матильда та Франсуа. Також у французького бізнесмена є син Огюстен від канадської супермоделі Лінди Євангелісти, з якою Сальма підтримує хороші стосунки.

Тим часом акторка народила підприємцю доньку Валентину.

Сальма Хаєк з чоловіком та донькою Фото: Getty Images

Франсуа-Анрі Піно є генеральним директором Kering — французька група компаній, які випускають предмети розкоші, серед яких Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen. Саме тому Сальма часто зʼявляється на публіці в сукнях саме цих брендів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сальма Хаєк зі своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно відвідали виставку в Парижі.

Ніколь Кідман та Сальма Хаєк спровокували чутки про ворожнечу під час Паризького тижня моди восени 2024 року.

Крім того, Фокус писав про появу Сальми Хаєк на "Золотому глобусі-2025".