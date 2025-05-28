Сальма Хайек обратилась к своему мужу-миллиардеру: что произошло (фото)
58-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поздравила своего мужа, французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, с 63-м днем рождения.
Семейным кадром звезда фильма "Фрида" поделилась в Instagram.
"С днем рождения, моя любовь! Со временем я влюбляюсь в тебя все глубже и глубже. Мы так тебя любим!" — написала Сальма.
В частности, Хайек показала архивный кадр, на котором именинник несет на руках еще маленькой их дочь Валентину. Тем временем актриса идет рядом с родными людьми в вечернем платье.
Муж-миллиардер Сальмы Хайек
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино поженились в 2009 году в Венеции. На церемонии присутствовали дети миллиардера от первого брака с Доротеей Лепер — Матильда и Франсуа. Также у французского бизнесмена есть сын Огюстен от канадской супермодели Линды Евангелисты, с которой Сальма поддерживает хорошие отношения.
Тем временем актриса родила предпринимателю дочь Валентину.
Франсуа-Анри Пино является генеральным директором Kering — французская группа компаний, которые выпускают предметы роскоши, среди которых Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen. Именно поэтому Сальма часто появляется на публике в платьях именно этих брендов.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Сальма Хайек со своим мужем Франсуа-Анри Пино посетили выставку в Париже.
- Николь Кидман и Сальма Хайек спровоцировали слухи о вражде во время Парижской недели моды осенью 2024 года.
Кроме того, Фокус писал о появлении Сальмы Хайек на "Золотом глобусе-2025".