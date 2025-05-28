Сальма Хайек обратилась к своему мужу-миллиардеру: что произошло (фото)

58-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поздравила своего мужа, французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, с 63-м днем рождения.

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"С днем рождения, моя любовь! Со временем я влюбляюсь в тебя все глубже и глубже. Мы так тебя любим!" — написала Сальма.

В частности, Хайек показала архивный кадр, на котором именинник несет на руках еще маленькой их дочь Валентину. Тем временем актриса идет рядом с родными людьми в вечернем платье.

Сальма Хайек с мужем и дочерью Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Муж-миллиардер Сальмы Хайек

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино поженились в 2009 году в Венеции. На церемонии присутствовали дети миллиардера от первого брака с Доротеей Лепер — Матильда и Франсуа. Также у французского бизнесмена есть сын Огюстен от канадской супермодели Линды Евангелисты, с которой Сальма поддерживает хорошие отношения.

Тем временем актриса родила предпринимателю дочь Валентину.

Сальма Хайек с мужем и дочерью Фото: Getty Images

Франсуа-Анри Пино является генеральным директором Kering — французская группа компаний, которые выпускают предметы роскоши, среди которых Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen. Именно поэтому Сальма часто появляется на публике в платьях именно этих брендов.

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