Сальма Хаєк прибула на Каннський кінофестиваль з чоловіком-мільярдером (фото)

Мексикано-американська акторка Сальма Хаєк зʼявилася на Каннському кінофестивалі-2025 з чоловіком, французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно.

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Кадрами із зіркового заходу знаменитість поділилася в Instagram.

Сальма вийшла на публіку в чорній довгій сукні з паєтками. До образу вона додала масивне кольє, зібрала волосся в пучок та зробила вечірній макіяж. Зокрема, зірка фільму "Фріда" тримала в руках лаконічний темний клатч.

Тим часом її чоловік-мільярдер позував перед камерами на Лазурового узбережжі Франції в класичному діловому костюмі з білою сорочкою та метеликом.

"Вчорашній вечір був дивовижним", — написала Хаєк.

Пара відвідала 10-ту щорічну церемонію нагородження Women in Motion Awards від компанії Kering, якою володіє Франсуа-Анрі Піно. Зокрема, акторка позувала зі своєю колегою Ніколь Кідман, яка прибула в Канни в червоній сукні. Також Сальма сфотографувалася з Дакотою Джонсон.

Сальма Хаєк у Каннах

Чоловік Сальми Хаєк

Франсуа-Анрі Піно є генеральним директором Kering — французька група компаній, які випускають предмети розкоші, серед яких Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen. Саме тому Сальма часто зʼявляється в сукнях саме цих брендів.

Хаєк та Піно одружилися у 2009 році у Венеції. На церемонії були присутні діти мільярдера від першого шлюбу з Доротеєю Лепер — Матильда та Франсуа. Також у бізнесмена є син Огюстен від супермоделі Лінди Євангелісти.

Сальма Хаєк з чоловіком Фото: Getty Images

Уже у союзі з Хаєк народилася донька Валентина.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі відвідала Каннський кінофестиваль-2025 в елегантному образі на прем'єрі фільму "Еддінгтон". Поява зірки в Каннах сталася вперше за 14 років.

Також Фокус писав про появу на Каннському кінофестивалі-2025 акторки Крістен Стюарт. Зірка "Сутінок" відвідала прем'єру фільму "Хронологія води", який став її режисерським дебютом.