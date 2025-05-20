Сальма Хайек прибыла на Каннский кинофестиваль с мужем-миллиардером (фото)

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек появилась на Каннском кинофестивале-2025 с мужем, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.

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Кадрами со звездного мероприятия знаменитость поделилась в Instagram.

Сальма вышла на публику в черном длинном платье с пайетками. К образу она добавила массивное колье, собрала волосы в пучок и сделала вечерний макияж. В частности, звезда фильма "Фрида" держала в руках лаконичный темный клатч.

Тем временем ее муж-миллиардер позировал перед камерами на Лазурном побережье Франции в классическом деловом костюме с белой рубашкой и бабочкой.

"Вчерашний вечер был удивительным", — написала Хайек.

Пара посетила 10-ю ежегодную церемонию награждения Women in Motion Awards от компании Kering, которой владеет Франсуа-Анри Пино. В частности, актриса позировала со своей коллегой Николь Кидман, которая прибыла в Канны в красном платье. Также Сальма сфотографировалась с Дакотой Джонсон.

Сальма Хайек в Каннах

Муж Сальмы Хайек

Франсуа-Анри Пино является генеральным директором Kering — французская группа компаний, которые выпускают предметы роскоши, среди которых Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen. Именно поэтому Сальма часто появляется в платьях именно этих брендов.

Хайек и Пино поженились в 2009 году в Венеции. На церемонии присутствовали дети миллиардера от первого брака с Доротеей Лепер — Матильда и Франсуа. Также у бизнесмена есть сын Огюстен от супермодели Линды Евангелисты.

Сальма Хайек с мужем Фото: Getty Images

Уже в союзе с Хайек родилась дочь Валентина.

Напомним, Анджелина Джоли посетила Каннский кинофестиваль-2025 в элегантном образе на премьере фильма "Эддингтон". Появление звезды в Каннах произошло впервые за 14 лет.

Также Фокус писал о появлении на Каннском кинофестивале-2025 актрисы Кристен Стюарт. Звезда "Сумерек" посетила премьеру фильма "Хронология воды", который стал ее режиссерским дебютом.