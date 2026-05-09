59-летняя Сальма Хайек с мужем-миллиардером вышла на публику (фото)

59-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек посетила Венецианскую биеннале, куда привела и своих родных.

В Instagram знаменитость показала фото, на которых позировала со своим мужем, 63-летним французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, 18-летней дочерью Валентиной Паломой и 25-летней падчерицей Матильдой.

Сальма Хайек с мужем в Венеции

Звезда фильма "Фрида" надела эффектное черное платье с драпировкой на одно плечо. Сальма сделала волнистую укладку и вечерний макияж.

"Прекрасный вечер с незабываемой компанией и, в моем случае, семьей", — подписала венецианские кадры актриса.

Сальма Хайек с мужем, дочерью и падчерицей

В частности, Сальма в очередной раз напомнила, что не собирается стесняться своих седых волос, а продолжает демонстрировать их с гордостью.

Сальма Хайек

Кто муж Сальмы Хайек

Актриса и Франсуа-Анри Пино поженились в 2009 году в Венеции. На церемонии присутствовали дети бизнесмена от первого брака с Доротеей Лепер — Матильда и Франсуа. Также у миллиардера есть сын Огюстен от канадской супермодели Линды Евангелисты, с которой Сальма поддерживает хорошие отношения.

А Хайек родила от любимого дочь Валентину.

Франсуа-Анри Пино является генеральным директором Kering — французская группа компаний, в которую входят Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen. Поэтому Сальма часто появляется на публике в платьях именно этих люксовых брендов.

