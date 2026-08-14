Влюбились, а потом заподозрили самое страшное: пара годами боялась, что они брат и сестра (фото)

Представьте, что вы встретили любовь всей своей жизни, но вместо подготовки к свадьбе вынуждены выяснять, не являетесь ли вы случайно родными братом и сестрой. Именно в такой удивительной и почти кинематографической ситуации оказались парижане Артур и Одри — оба зачаты с помощью донорской спермы в то время, когда во Франции действовали лишь два банка биоматериала.

Для Артура Кермальвезена жизнь без знания своего происхождения на протяжении многих лет превращалась в сплошной детектив: он видел потенциального отца в каждом прохожем, учителе или пассажире автобуса. Впрочем, настоящий поворот в сюжете произошел тогда, когда он влюбился в Одри. Девушка также была зачата с помощью донора и прекрасно понимала его чувства, пишет BBC.

Между ними сразу возникла безусловная химия, которую Одри описывает как "любовь с первого взгляда". Но вместе с бабочками в животе появился и ледяной страх. Поскольку в тот период мужчины сдавали сперму неоднократно, а банков было мало, риск оказаться родственниками был вполне реальным и пугающим.

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Французские строгости

Узнать правду оказалось чрезвычайно сложно из-за жесткого французского законодательства. Франция остается едва ли не единственной страной Европы, где коммерческие домашние ДНК-тесты строго запрещены, а за их использование предусмотрен штраф в размере более 3500 евро. Государство на протяжении многих лет неукоснительно охраняло анонимность доноров, лишая людей права знать свои генетические корни.

Ради душевного спокойствия пара пережила настоящие приключения. Они заплатили 900 евро наличными врачу на юге страны за неподтвержденный тест, мучились сомнениями и даже уговаривали врача тайно проверить их карты перед рождением первенца. В конце концов, несмотря на все юридические риски, они родили ребенка и всё-таки провели запрещённый домашний ДНК-тест, чтобы окончательно развеять сомнения.

"Это полный абсурд, ведь получается, что врач может знать больше, чем я… обо мне самой", — возмущалась Одри в ходе своих многолетних судебных исков против государственной системы.

Артур и Одри боялись, что окажутся родственниками Фото: BBC

Сенсационные открытия и встречи с прошлым

Результаты ДНК-тестирования наконец принесли влюбленным облегчение: Артур и Одри оказались совершенно неродственными людьми. Однако генетическая аналитика преподнесла им другие потрясающие сюрпризы. Одри узнала, что девушка по имени Софи, интересы которой она как юрист представляла в суде в борьбе за права детей доноров, на самом деле является её биологической сестрой.

Более того, когда десять активистов вместе сдали тесты, четверо из них оказались детьми одного и того же донора. Это окончательно доказало, насколько обоснованными были опасения пары. Благодаря тестам Артур смог связаться со своим биологическим отцом на Рождество 2017 года. Одри же нашла семью своего донора Филиппа уже после его смерти — она получила возможность увидеть его на архивных видеозаписях, услышать его голос и узнать медицинскую историю своего рода.

Победа, которая меняет будущее

Борьба этой пары изменила не только их жизнь, но и законодательство страны. Благодаря книге Артура и судебным искам Одри французская система уступила: дети, зачатые с помощью доноров после апреля 2025 года, по достижении совершеннолетия смогут узнать правду о своём происхождении.

Хотя домашние ДНК-тесты во Франции по-прежнему запрещены законом, Одри не останавливается на достигнутом. Она продолжает свою правозащитную деятельность, поскольку убеждена, что право знать свою историю является одним из основных прав каждого человека.

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