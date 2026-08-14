Закохалися, а потім запідозрили найстрашніше: пара роками боялася, що вони брат і сестра (фото)

Уявіть, що ви зустрічаєте кохання всього свого життя, але замість підготовки до весілля змушені з'ясовувати, чи не є ви випадково рідними братом і сестрою. Саме у такій дивовижній і майже кінематографічній ситуації опинилися парижани Артур та Одрі — обидва зачаті за допомогою донорської сперми в часи, коли у Франції діяли лише два банки біоматеріалу.

Для Артура Кермальвезена життя без знання свого походження роками перетворювалося на суцільний детектив: він убачав потенційного батька в кожному перехожому, учителеві чи пасажирові автобуса. Втім, справжній сюжетний поворот стався тоді, коли він закохався в Одрі. Дівчина також була зачата за допомогою донора і чудово розуміла його відчуття, пише BBC.

Між ними одразу виникла безумовна хімія, яку Одрі описує як "кохання з першого погляду". Але разом із метеликами в животі з'явився й крижаний страх. Оскільки в той період чоловіки здавали сперму неодноразово, а банків було обмаль, ризик виявитися зведеними родичами був цілком реальним і лякаючим.

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Французькі суворості

З'ясувати правду виявилося надзвичайно складно через жорстке французьке законодавство. Франція залишається чи не єдиною країною Європи, де комерційні домашні ДНК-тести суворо заборонені, а за їх використання передбачено штраф понад 3500 євро. Держава роками непохитно охороняла анонімність донорів, залишаючи людей без права знати своє генетичне коріння.

Заради спокою пара пройшла крізь справжні пригоди. Вони платили 900 євро готівкою лікарю на півдні країни за непідтверджений тест, агонізували від сумнівів і навіть вмовляли медика таємно перевірити їхні картки перед народженням первістка. Зрештою, попри всі юридичні ризики, вони народили дитину й таки зробили заборонений домашній ДНК-тест, аби остаточно розвіяти сумніви.

"Це цілковитий абсурд, адже виходить, що лікар може знати більше за мене… про мене саму", — обурювалася Одрі під час своїх багаторічних судових позовів проти державної системи.

Артур та Одрі боялись, що виявляться родичами Фото: BBC

Сенсаційні відкриття та зустрічі з минулим

Результати ДНК-тестування нарешті подарували закоханим полегшення: Артур і Одрі виявилися повністю чужими за кров'ю людьми. Проте генетична аналітика піднесла їм інші приголомшливі сюрпризи. Одрі дізналася, що дівчина на ім'я Софі, чиї інтереси вона як юристка представляла в суді у боротьбі за права донорських дітей, насправді є її біологічною сестрою.

Більше того, коли десятеро активістів разом зробили тести, четверо з них виявилися дітьми одного й того ж донора. Це остаточно довело, наскільки виправданими були страхи пари. Завдяки тестам Артур зміг зв'язатися зі своїм біологічним батьком на Різдво 2017 року. Одрі ж знайшла родину свого донора Філіпа вже після його смерті — вона отримала змогу побачити його на архівних відео, почути його голос і дізнатися медичну історію свого роду.

Перемога, яка змінює майбутнє

Боротьба цієї пари змінила не лише їхнє життя, а й законодавство країни. Завдяки книжці Артура та судовим позовам Одрі французька система здалася: діти, зачаті за допомогою донорів після квітня 2025 року, після досягнення повноліття зможуть дізнатися правду про своє походження.

Хоча домашні ДНК-тести у Франції все ще залишаються поза законом, Одрі не зупиняється на досягнутому. Вона продовжує свою правозахисну діяльність, адже переконана, що право знати свою історію є базовим для кожної людини.

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