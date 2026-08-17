Евгения Власова, которая уходила из шоу-бизнеса, оказалась в центре скандала из-за русского языка (фото)

Намерение певицы Евгении Власовой украинизировать свой популярный хит "Ветер надежды" вызвало громкий скандал и волну возмущения в сети. Вместо ожидаемого одобрения камбэка пользователи напомнили артистке о её спорных заявлениях в защиту русского языка, сделанных как во времена Януковича, так и во время полномасштабной войны.

В социальной сети Threads стали вирусными архивные и свежие видео, которые существенно испортили попытку Власовой восстановить репутацию. В частности, пользователи вспомнили эфир 2011 года, в котором Власова эмоционально спорила с погибшей лингвисткой Ириной Фарион и защищала тогдашнего главу государства.

Евгения Власова столкнулась с хейтом Фото: Instagram

"Наш президент — русскоязычный человек, который, уважая страну, говорит на украинском, но часто забывает украинские слова. Были бы вы столь же смелы, если бы здесь сидел Виктор Федорович?", — сказала тогда Власова, обращаясь к Фарион.

Не меньшее возмущение вызвала и позиция певицы уже во время полномасштабного вторжения в 2024 году.

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"Если мы будем копать глубже, то окажется, что русский язык — он ведь не совсем наш, он не их. Язык — это инструмент Творца, данный нам для того, чтобы мы понимали друг друга, а не воевали и не убивали", — заявила артистка в интервью.

В результате большинство слушателей восприняли перевод песни не как искренний шаг, а как попытку заработать на патриотическом тренде, отметив в комментариях: "Теперь играешь в украинско-патриотическую тему, потому что захотелось денег?".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Евгения Власова удивила своим внешним видом в 48 лет.

В июне 2024 года Евгения заявила, что спокойно относится к русскоязычным гражданам и не считает проблемой общение на языке России.

Кроме того, музыкант Амиль Насиров из группы "Курган & Agregat" возмутился заявлениями Оли Поляковой о "бедности" украинцев и недостаточных доходах от концертов для помощи армии.