Євгенія Власова, яка зникала з шоубізнесу, потрапила у скандал через російську мову (фото)

Намір співачки Євгенії Власової українізувати свій популярний хіт "Ветер надежды" спровокував гучний скандал та хвилю обурення в мережі. Замість очікуваного схвалення камбеку користувачі пригадали артистці її суперечливі заяви на захист російської мови, зроблені як за часів Януковича, так і під час повномасштабної війни.

У соцмережі Threads завірусилися архівні та свіжі відео, які суттєво зіпсували спробу Власової відновити репутацію. Зокрема, юзери згадали ефір 2011 року, де Власова емоційно сперечалася з загиблою мовознавицею Іриною Фаріон та захищала тогочасного главу держави.

Євгенія Власова натрапила на хейт Фото: Instagram

"Наш президент – російськомовна людина, яка, поважаючи країну, розмовляє українською, але часто забуває українські слова. Ви були б такою ж сміливою, якби тут сидів Віктор Федорович?", — сказала тоді Власова до Фаріон.

Не менше обурення викликала й позиція виконавиці вже під час повномасштабного вторгнення у 2024 році.

"Якщо ми будемо глибоко копати, то російська мова, вона ж не зовсім не наша, вона не їхня. Мова – це інструмент творця, який даний нам, аби ми розуміли одне одного, а не воювали і вбивали", – заявляла артистка в інтерв'ю.

Відео дня

У результаті більшість слухачів сприйняли переклад пісні не як щирий крок, а як спробу виїхати на патріотичному тренді, підсумувавши в коментарях: "Тепер граєшся в українське-патріотичне, бо грошеняток захотілось?".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Євгенія Власова здивувала своїм виглядом у 48 років.

У червні 2024 року Євгенія заявила, що спокійно реагує на російськомовних громадян і не вважає проблемою спілкування мовою Росії.

Крім того, музикант Аміль Насіров із гурту "Курган & Agregat" обурився заявами Олі Полякової про "бідність" українців та недостатні доходи з концертів для допомоги армії.