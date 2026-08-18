Приходилось прятаться в кустах: Ирма Витовская рассказала, что с ней делали бандиты в 90-х

Звезда сталкивалась с опасными ситуациями и в студенческие годы, и в начале актёрской карьеры, однако ни одна попытка давления или манипуляций так и не достигла своей цели. Ей помог характер, закаленный бурными 90-ми, и умение чувствовать опасность за считанные секунды.

Украинская актриса Ирма Витовская в интервью журналистке Алине Доротюк рассказала, как в начале карьеры избегала домогательств со стороны мужчин в профессиональной среде. Также она вспомнила, как пряталась в кустах, чтобы не попасть в руки бандитов.

Пряталась в кустах от "братков"

По словам Витовской, ещё в подростковом возрасте ей приходилось прятаться в кустах от мужчин в машинах и убегать через окна туалетов, спасаясь от опасности. Именно этот закаленный инстинкт самосохранения впоследствии помог ей распознавать нечистые намерения коллег-мужчин буквально с первого взгляда.

"Какая я была красивая — 47 килограммов. У меня не было никаких результатов, ничего из этих попыток не получилось, но я умела ловко уклоняться, уходить. Да, это нужно было уметь — мы же люди 90-х. Когда нужно было идти по дороге и, например, ехали "братки", то нужно было быстро сориентироваться и залезть в кусты, чтобы они проехали и тебя не увидели. Просто спотыкаешься на каблуках в этой ситуации… Потом идешь домой, переодеваешься в новое платье, чтобы дойти до клуба", – вспомнила актриса.

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Смывались в унитаз

Впрочем, не всем удавалось спастись. Некоторые девушки всё-таки становились жертвами нападавших.

"Это всегда риск, когда ты знаешь: машины проехали — сейчас тебя будут хватать. И нужно сбежать через туалет, через окно. То есть все снимают каблуки, бегут по туалетам… Кто не успел — того поймали. Я вам рассказываю, потому что это было в начале 90-х, это были такие времена", — добавила актриса.

"Я бы пошла"

Наиболее резко прозвучал ответ Витовской на гипотетический вопрос: что бы она выбрала, если бы её заставили выбирать между ролью и собственными принципами. У актрисы не возникло бы никаких сомнений.

Звезда сталкивалась с опасными ситуациями Фото: Facebook

"Чтобы мне говорили, что я не работаю, и так шантажировали — у меня такого не было. Во-первых, я бы ушла. Не боюсь никакой работы. У меня такая мужская харизма… Сотрудничаю, но ездить на себе я не позволю", – подытожила она.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В прошлом году актриса опровергла фейковую новость о своей смерти, разлетевшуюся по соцсетям, и не сдержала резких слов в адрес тех, кто распространяет подобные выдумки.

Также в 2025 году звезда обратила внимание на важность регулярных медицинских обследований для украинцев — по её словам, постоянный военный стресс требует особого внимания к здоровью, ведь многие заболевания долгое время развиваются бессимптомно.

Еще раньше, в 2023 году, Витовская высказалась по поводу неоднозначной позиции старшей дочери Ольги Сумской, которая до сих пор живет в России и воздерживается от антивоенных высказываний. Актриса отметила, что дочь Сумской провела в РФ много лет, там сформировалась как личность и имеет и работу, и семью.