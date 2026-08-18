Мусила лягати у кущі: Ірма Вітовська розповіла, що з нею робили бандити в 90-х

Зірка стикалась з небезпечними ситуаціями і в студентські роки, і на старті акторського шляху, проте жодна спроба тиску чи маніпуляцій так і не досягла своєї мети. Їй допоміг характер, загартований буремними 90-ми, та вміння відчувати небезпеку за лічені секунди.

Українська акторка Ірма Вітовська в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк розповіла, як на початку кар'єри уникала домагань з боку чоловіків у професійному середовищі. Також вона пригадала, як ховалась у кущі, щоб не потрапити до рук бандитів.

Ховалась в кущі від "братків"

За словами Вітовської, ще підлітком їй доводилося ховатися в кущах від чоловіків на авто та тікати через вікна туалетів, рятуючись від небезпеки. Саме цей загартований інстинкт самозбереження згодом допоміг їй розпізнавати нечисті наміри колег-чоловіків буквально з першого погляду.

"Яка я була красива – 47 кілограмів. У мене не було ніякого результату, нічого з цих домагань не вийшло, але я хитро вміла змитися, з'їхати. Та, це треба було вміти – ми ж люди 90-х. Коли треба було йти по дорозі й, наприклад, їхали "братки", то треба було швидко зорієнтуватися і лягти в кущі, щоб вони проїхали і тебе не бачили. Просто рухнуть в каблуках у цьому… Ідеш додому потім, переодягаєшся в нове плаття, щоб дійти до клубу", – пригадала акторка.

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Змивались через туалет

Втім, втекти щастило не всім. Деякі дівчата таки ставала жертвами нападників.

"Це завжди ризик, коли ти знаєш: машини проїхали – зараз тебе будуть хватали. І треба змитися через туалет, через вікно. Тобто всі знімають каблуки, біжать по туалетах… Хто не встиг – того зловили. Я вам розповідаю, тому що це були початок 90-х, це були такі часи", – додала акторка.

"Я б пішла"

Найгостріше прозвучала відповідь Вітовської на гіпотетичне запитання: що б вона обрала, якби її змусили вибирати між роллю та власними принципами. Сумнівів у акторки не виникло б жодних.

Зірка стикалась з небезпечними ситуаціями Фото: Facebook

"Такого, коли б казали, що ти не працюєш, і отак шантажувати – у мене не було такого. По-перше, я б пішла. Не боюся ніякої роботи. У мене харизма така чоловіча… Співпрацюю, але їздити на собі я не дозволю", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Торік акторка спростувала фейкову новину про власну смерть, що розлетілася соцмережами, і не стримала гострих слів на адресу тих, хто поширює подібні вигадки.

Також у 2025 році зірка звернула увагу на важливість регулярних медичних обстежень для українців – за її словами, постійний воєнний стрес вимагає особливої уваги до здоров'я, адже чимало захворювань довго розвиваються безсимптомно.

Ще раніше, у 2023-му, Вітовська висловилася щодо неоднозначної позиції старшої доньки Ольги Сумської, яка й досі живе в Росії та утримується від антивоєнних висловлювань. Акторка зауважила, що донька Сумської провела у РФ багато років, там сформувалася як особистість і має і роботу, і родину.