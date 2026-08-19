"Секретное место" в Карпатах, охраняемое военными, сняли в фильме Горбунова (фото)

Накануне премьеры романтической комедии "Поезд „Червона рута“" продюсер Юрий Горбунов рассказал, как съемочная группа получила разрешение военных на работу возле стратегического объекта в Карпатах и почему железнодорожная тема оказалась для него личной.

20 августа на экраны украинских кинотеатров выходит романтическая комедия "Поезд „Червона рута“ — фильм, приуроченный сразу к двум юбилеям: 35-летию независимости Украины и 55-летию легендарной песни Владимира Ивасюка.

Продюсер фильма Юрий Горбунов признался в эксклюзивном интервью Фокусу, что зрители увидят не только интерьеры поезда. Герои отправляются на фестиваль в Карпаты, поэтому в кадре появятся вокзалы и живописные горные пейзажи. Среди прочего — "секретное место", которое охраняют украинские военные.

Виадук в Ворохте

"В фильме будут показаны вокзалы, поезд и, собственно, Карпаты, куда герои отправляются на фестиваль. Мы также сняли знаменитый виадук в Ворохте. Есть интересная сцена в кабине машиниста, которого играет мой близкий друг Михаил Хома", — рассказал Горбунов.

Відео дня

Как оказалось, тема поездов для Горбунова — не просто художественный приём. Он признался, что железнодорожная атмосфера фильма пробуждает в нём личные воспоминания.

"Для меня вообще вся эта железнодорожная атмосфера очень лична, потому что дедушка был железнодорожником, его дом стоял в нескольких метрах от путей, поэтому с детства помню запах шпал и стук колес", — поделился он.

Разрешения от военных

Виадук в Ворохте — не просто живописная локация, а стратегический объект, съемки которого официально запрещены. Поэтому вопрос о разрешениях стал одним из ключевых при подготовке к съемкам.

Романтическую комедию "Поезд "Червона рута" снимали в Карпатах Фото: Instagram

На вопрос, сложно ли было договориться с местными властями о доступе к объекту, Горбунов пояснил, что процесс согласования проходил сразу на нескольких уровнях.

Съемочной группе пришлось координировать работу с военными и профильными ведомствами как на государственном, так и на местном уровне, чтобы получить доступ к чувствительной локации без нарушения режима безопасности.

"Мы получали официальные разрешения от всех военных и профильных структур — начиная с Киева и Ивано-Франковска и заканчивая самой Ворохтой", — отметил продюсер.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что:

Юрий Горбунов в интервью нам раскрыл немало закулисных подробностей: как семья Владимира Ивасюка дала своё благословение на проект, при каких обстоятельствах в фильме появился лауреат "Оскара" Шон Пенн, почему крестной матерью стала именно Ирина Билык, как Катя Осадчая получила эпизодическую роль, а также как удалось договориться с украинскими военными о съемках на стратегическом объекте в Карпатах.

По словам Горбунова, роль жены Кати Осадчей в этой картине носит чисто символический характер — её появление на экране длится считанные минуты.

В августе кинотеатры подготовили для зрителей ряд премьер разных жанров: от популярного "Щенячьего патруля" до приключенческого экшена с Энн Хэтэуэй "Конец Оук-стрит" и культового "Астрала". Большие перспективы у украинских релизов. "Кузьма: Страшно веселый" и "Поезд "Червона рута" с лёгкостью могут превзойти голливудские премьеры и собрать полные залы.