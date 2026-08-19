"Секретне місце" в Карпатах, яке захищають військові, зняли у фільмі Горбунова (фото)

Напередодні прем'єри романтичної комедії "Потяг "Червона рута" продюсер Юрій Горбунов розповів, як знімальна група отримала дозвіл військових на роботу біля стратегічного об'єкта в Карпатах і чому залізнична тема виявилася для нього особистою.

20 серпня на екрани українських кінотеатрів виходить романтична комедія "Потяг "Червона рута" – стрічка, приурочена одразу до двох ювілеїв: 35-річчя Незалежності України та 55-річчя легендарної пісні Володимира Івасюка.

Продюсер фільму Юрій Горбунов зізнався в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу, що глядачі побачать не лише інтер'єри потягу. Герої вирушають на фестиваль у Карпати, тож у кадрі з'являться вокзали та мальовничі гірські краєвиди. Серед іншого – "секретне місце", яке захищають українські військові.

Віадук у Ворохті

"У фільми будуть вокзали, потяг й власне Карпати, куди їдуть героям на фестиваль. Ми також зняли знаменитий віадук у Ворохті. Є цікава сцена в кабіні машиніста, якого грає мій близький друг Михайло Хома", – розповів Горбунов.

Відео дня

Як виявилось, тема потягів для Горбунова – не просто художній прийом. Він зізнався, що залізнична атмосфера фільму викликає у нього особисті спогади.

"Для мене взагалі весь цей залізничний вайб дуже особистий, бо дідусь був залізничником, його хата стояла за кілька метрів від колії, тому з дитинства пам'ятаю запах шпал і стукіт коліс", – поділився він.

Дозволи від військових

Віадук у Ворохті – не просто мальовнича локація, а стратегічний об'єкт, зйомки якого офіційно заборонені. Тож питання дозволів стало одним з ключових під час підготовки до зйомок.

Романтичну комедію "Потяг "Червона рута" знімали у Карпатах Фото: Instagram

На запитання, чи складно було домовитися з місцевою владою про доступ до об'єкта, Горбунов пояснив, що процес узгодження пройшов на кількох рівнях одразу.

Знімальній команді довелося координувати роботу з військовими та профільними відомствами як на державному, так і на місцевому рівні, щоб отримати доступ до чутливої локації без порушення режиму безпеки.

"Ми отримували офіційні дозволи від усіх військових та профільних структур – починаючи від Києва й Івано-Франківська до самої Ворохти", – зазначив продюсер.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

Юрій Горбунов в інтерв'ю нам відкрив чимало закулісних подробиць: як родина Володимира Івасюка дала своє благословення на проєкт, за яких обставин у стрічці з'явився оскароносний Шон Пенн, чому кумою став саме Ірина Білик, як Катя Осадча отримала епізодичну роль, а також як вдалося домовитися з українськими військовими про зйомки на стратегічному об'єкті в Карпатах.

За словами Горбунова, роль дружини Каті Осадчої у цій картині має суто символічний характер – її поява на екрані триває лічені хвилини.

Кінотеатри підготували для глядачів у серпні низку прем’єр різних жанрів: від популярного "Щенячого патруля" до пригодницького екшину з Енн Гетевей "Кінець Оук-стріт" та культового "Астралу". Велику перспективу мають українські релізи. "Кузьма: Страшно веселий" та "Потяг "Червона рута" із легкістю можуть переплюнути голлівудські прем’єри та зібрати повні зали.