Має побачити кожен: 6 найкращих фільмів серпня, про які всі говорять

У першій половині серпня основним релізом у кіно залишатиметься "Людина-павук: Абсолютно новий день". Практика останніх років показує, що на кінець літа міжнародний кіноринок не готує до прокату якихось гучних прем’єр. Однак репертуар цього місяця буде добре укомплектований.

Кінотеатри підготували для глядачів низку прем’єр різних жанрів: від популярного "Щенячого патруля" до пригодницького екшину з Енн Гетевей "Кінець Оук-стріт" та культового "Астралу".

Велику перспективу мають українські релізи. "Кузьма: Страшно веселий" та "Потяг "Червона рута" із легкістю можуть переплюнути голлівудські прем’єри та зібрати повні зали. Про ці та інші новинки серпня, які не варто пропускати у кінотеатрах, Фокусу традиційно розповідає кінооглядач Андрій Пушкаш.

"Щенячий патруль: Динофільм"

реж. Келлен Брункер

з 13 серпня

Це вже третя повнометражна стрічка за мотивами популярного мультисеріалу. Після двох успішних кінофільмів творці вирішили розширити всесвіт та додати динозаврів.

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За сюжетом, команда щенят опиниться на загадковому острові, де динозаври потребуватимуть їхньої допомоги. У режисерському кріслі знову опинився Келлен Брункер, який працював над двома попередніми фільмами. Саме він допоміг Paramount Pictures перетворити мультсеріал на успішну кінофраншизу, що зібрала мільйони доларів у прокаті.

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Після більше як місяця прокату "Посіпак і монстряк", "Історії іграшок 5" та "Ваяни" поява на великих екранах "Щенячого патруля: Динофільм" стане чудовою альтернативою для спільного походу в кіно зі своєю малечею.

"Кузьма: Страшно веселий"

реж. Артем Григорян

з 13 серпня

Нарешті про Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін", зняли фільм! Це буде документальна стрічка, яка міститиме ексклюзивні архіви, які ще ніхто не бачив. Основне завдання авторів – показати його внутрішню еволюцію на різних етапах життя, самоіронію і те, як музикант починав свій шлях. Фільм буде доповнений інтерв’ю з колегами та знайомими, які знали його краще за всіх.

Режисер Артем Григорян раніше вже знімав цікаві документалки: "Океан Ельзи: Спостереження шторму" (2025). та "Яремчук: Незрівнянний світ краси" (2024), тож формат буде приблизно такий самий.

Побачити історію легенди української музики зможемо вже з 13 серпня. Відомо, що творці фільму планують тур містами України, тож варто стежити за сторінкою фільму у соцмережах.

"Кінець Оук-стріт"

реж. Девід Роберт Мітчел

з 13 серпня

Цей фільм називають одним з найзагадковіших релізів року. Нова робота Девіда Роберта Мітчелла, який здобув популярність після виходу психологічного горору "Воно" (2014).

Життя звичайної американської родини раптово змінюється, коли їхня вулиця з сучасними будинками та усіма благами цивілізації раптово переноситься в епоху динозаврів.

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Головним героям доведеться виживати в первісному світі та збагнутии, що стало причиною такої аномалії. Одна з окрас фільму, окрім сюжету, чудовий акторський склад: Енн Гетевей та Юен Макгрегор. Цікаво, чи виявиться фільм настільки цікавим як трейлер та прогнози критиків? Дізнаємося вже з 13 серпня.

"Потяг "Червона Рута"

реж. Олексій Єсаков

з 20 серпня

Українська пригодницька комедія, події якої будуть розгортатися у потязі "Укрзалізниці". Випадкові пасажири зі своїми проблемами опиняться втягнуті в історію, яка змінить їхнє життя.

Назва фільму буквально говорить нам що весь фільм буде сповнений любов’ю до музики та української культури. Традиційно стрічка зібрала одних з найвідоміших українських акторів: Станіслава Баклана, Олександра Рудницького, Катерину Кузнєцову, Лілію Ребрик, Лесю Самаєву та багато інших.

"Потяг "Червона Рута" – своєрідне продовження серії фільмів "Потяг у 31 грудня" та "Потяг у Різдво" від студії Film.ua. Він може врятувати український кінопрокат, який очікує спад відвідуваності після гучних релізів липня.

"Астрал: За межами Потойбіччя"

реж. Джейоб Чейз

з 20 серпня

"Астрал: За межами Потойбіччя" стане шостою частиною культової горор-франшизи, яку у 2010 розпочав Джеймс Ван. За ці роки вона змогла зібрати сотні мільйонів, хоч і мала відверто погані сиквели, однак здобула статус культової, ставши однією з найстрашніших у жанрі.

У 2023 році вийшла п’ята частина франшизи, яка закінчила сюжетну лінію вже відомих героїв. Тоді творці заявляли, що на цьому все закінчиться, втім коли фільм з бюджетом в 16 млн зібрав у прокаті майже 190 млн, автори забрали свої слова назад та анонсували продовження.

Сюжет шостої частини мало чим відрізнятиметься від попередніх. Головна героїня, як і герої попередніх частин, відкриває у собі здатність входити в паралельний світ, де мешкають душі померлих.

Одного разу з дівчиною у реальний світ повертається страшне зло, яке запускає ланцюг подій, що загрожують її родині. За словами творців, новий фільм має не просто продовжити вже знайому історію, а значно розширити саму міфологію потойбіччя, лякаючи нас новими прийомами.

"Сузір'я великого пса"

реж. Рідлі Скотт

з 27 серпня

Після нашумілого "Гладіатор 2" Рідлі Скотт повертається до фантастики з екранізацією роману The Dog Stars письменника Пітера Геллера. У 2012 році цей твір став міжнародним бестселером та отримав багато схвальних відгуків від критиків.

Події фільму розгортаються після смертельної пандемії, яка майже повністю знищила людство. Наш герой живе разом зі своєю собакою на покинутому аеродромі. Одного разу він перехоплює радіосигнал, що може свідчити про існування інших людей, й наважується на небезпечну подорож.

Для нового фільму легендарний режисер зібрав відомих акторів, лауреатів та номінантів на премію "Оскар": Джейкоб Елорді, Джош Бролін, Маргарет Кволлі, Гай Пірс, Бенедикт Вонг та Еллісон Дженні. Зважаючи на майстерність Рідллі Скотта, слід очікувати на крутий постапокаліптичний екшн з глибокою драмою, яка точно не залишить вас байдужим.

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