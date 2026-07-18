Останні 10 хвилин – міняють все: 7 рейтингових фільмів із фіналом, що зносить дах

Деякі фільми захоплюють видовищними сценами, інші – якісною акторською грою. Але чи не найцікавіші для глядачів ті стрічки, які запам’ятовуються насамперед своїм фіналом.

Несподівана розв’язка здатна повністю змінити наше враження про фільм, сприйняття героїв, а також допомагає подивитися на історію під іншим кутом. Але головне – вона запам’ятовується.

Саме такі фільми різних жанрів відібрав для Фокусу кінооглядач Андрій Пушкаш. Окрім несподіваної кінцівки, ці стрічки мають надзвичайно високий відсоток свіжості на платформі Rоtten Tomatoes.

"Моменто"

2000 р.

реж. Крістофер Нолан

94% свіжості на Rоtten Tomatoes

Психологічний трилер, події якого розгортаються у зворотному хронологічному порядку. Наш герой хворий на рідкісну форму амнезії й не здатен нічого запам’ятовувати. Його основна мета – знайти вбивцю дружини, але є нюанс. Він пам’ятає все, що було до хвороби, але не пам’ятає, що сталося 15 хв тому. У пошуках він покладається на старі фотографії та татуювання, однак є сумнів, кому можна довіряти.

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Особливість "Моменто" в тому, що кольорові сцени показані у зворотному порядку, а чорно-білі епізоди – в реальному часі, але обидві лінії сходяться у фіналі. Такий прийом дозволяє глядачеві переживати розгубленість і невизначеність майже так само, як і головний герой.

Фільм отримав визнання та безліч номінацій на престижні премії, закріпивши за Крістофером Ноланом звання режисера складних, інтелектуальних історій.

"Таємниці Лос-Анджелеса"

1997 р.

реж. Кетріс Генсон

99% свіжості на Rоtten Tomatoes

Ця кримінально-драматична, неонуарна стрічка – кіноадаптація однойменного роману. Свого часу вона здобула "Оскар" за найкращий адаптований сценарій.

Події відбуваються у Лос-Анджелесі 50-х років, де троє поліцейських з різними характерами поступово виходять на масштабну схему корупції. Сюжет поєднує детектив із психологічною драмою, поступово розкриваючи несподівані мотиви кожного підозрюваного.

Любителям криміналів та політичних інтриг точно сподобається. Стрічка була високо оцінена як критиками, так і глядачами, отримавши аж 9 номінацій на "Оскар". Фільм вийшов у той самий рік, що і "Титанік", тож така кількість номінацій багато про що говорить.

"Пастка"

2017 р.

реж. Джодран Піл

98% свіжості на Rоtten Tomatoes

Трилер, що дуже майстерно маніпулює глядачем, змушуючи його до останнього сумніватися, що насправді відбувається. Поєднання психологічного горору, гострої соціальної сатири та напруженого сюжету, де несподіваний поворот у фіналі міняє усе сприйняття історії.

Глядач побачить, як знайомство з батьками коханої, яке мало стати радісною подією, обернеться для головного героя справжнім жахом. Саме завдяки оригінальному сценарію та несподіваній розв’язці "Пастка" стала одним з найважливіших горорів 21 ст., який зробив справжній прорив у жанрі.

"Сім"

1995 р.

реж. Девід Фінчер

84% свіжості на Rоtten Tomatoes

Двоє детективів розслідують серію вбивств, де кожен злочин символізує один із семи смертних гріхів. Поступово бачимо, як кривдник втягує головних героїв у свій ретельно продуманий план.

Девід Фінчер зняв бездоганний детективний трилер, де окрім несподіваного фіналу та напруженого сюжету, справляє враження й унікальна візуальна стилістика. Картина отримала шквал позитивних відгуків, а з роками набула статусу культової.

"Із машини"

2014 р.

реж. Алекс Гарленд

92% свіжості на Rоtten Tomatoes

Науково-фантастичний, камерний трилер про молодого програміста, який виграє можливість відвідати закритий дослідницький центр. Там він бере участь у тестуванні андроїда – Ави, щоб визначити чи має вона справжню свідомість. Однак експеримент перетворюється на психологічну гру з маніпуляціями.

Саме камерна побудова фільму – закрите приміщення, мала кількість персонажів та напружені діалоги – створюють атмосферу, в якій навіть глядач відчуває тиск та головний конфлікт між ШІ та людиною.

"Із машини" – режисерський дебют Алекса Гарленда, який одразу отримав високі оцінки за сценарій фільму та акторську гру, а також 2 номінації на "Оскар"!

"Бідолашні створіння"

2023 р.

реж. Йоргос Лантімос

92% свіжості на Rоtten Tomatoes

Інколи перед переглядом фільму краще знати про нього менше інформації. "Бідолашні створіння" саме той випадок. Історія починається з неймовірних наукових, сценарних та операторських експериментів, але це лише початок. З кожною сценою глядачі дивуються через несподівані рішення героїв та дивні повороти у сюжеті. Останні 10 хвилин стрічки повністю перевернуть ваше уявлення про фінал.

Йоргос Лантімос створив сміливу, сюрреалістичну історію, яка філігранно поєднує чорний гумор та унікальний сценарій. Головна родзинка фільму – акторська робота Емми Стоун. Еволюція її героїні стала серцем всієї історії, за що вона заслужено отримала "Оскар".

Під час прокату в кінотеатрах "Бідолашні створіння" встигли наробити багато галасу: глядачі ніколи не бачили таких сюжетів, а критики аплодували стоячи. Якщо любите Вікторіанську епоху, сюрреалізм, чорний гумор, провокацію та соціальні підтексти – це ваше кіно!

"Зодіак"

2007 р.

реж. Девід Фінчер

90% свіжості на Rоtten Tomatoes

Ще одна робота Девіда Фінчера, натхненна реальними подіями, – чудове доповнення нашої попередньої добірки про серійних убивць.

Історія одного з найбільш інтригуючих злочинців 20 ст. У Сан-Франциско стається ряд вбивств, а за розслідування беруться журналіст, детектив та карикатурист.

На місцях злочину вбивця залишає дивні листи з містичними посланнями. Це позначається на особистому житті головних героїв. Напруга в "Зодіаку" будується радше через аналіз доказів, тиск самої справи, а також суперечливі докази свідків, після яких глядач сам не розуміє, кому вірити.

Цю картину називають однією з найсильніших у фільмографії Фінчера, який отримав високі оцінки як від глядачів, так і від критиків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

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