Страшніше за вигадку: 7 найкращих фільмів і серіалів про реальних серійних злочинців

Історії серійних злочинців багато років залишаються однією з найпопулярніших тем у кіно та серіалах. Вони роками тримали в страху цілі міста та забрали багато життів, а їхній розшук та розслідування ставали справжньою сенсацією та натхненням для різних сюжетів.

Найстрашніші історії – ті, що сталися насправді. Кінооглядач Андрій Пушкаш підготував для любителів гострих відчуттів серед читачів Фокусу добірку серіалів та фільмів про історію реальних серійних злочинців.

"Змій"

(2021)

Британський кримінально-драматичний мінісеріал створений спільно з BBC та Netflix. Він заснований на реальних подіях та розповідає історію серійного вбивці та шахрая Чарльза Собраджа, який полював на подорожуючих "Стежкою хіпі" в Південній Азії в середині 1970-х років.

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8 епізодів серіалу поєднують драму, трилер та розслідування, показуючи, як Чарльз входив у довіру туристів, обкрадав їх та убивав. Попри це, йому вдавалось уникати підозри через зміну особистостей та паспортів.

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Велику увагу у серіалі приділяють детективові, який поступово збирає докази на вбивцю та все ближче і ближче до того, щоб його упіймати. Зрештою, "Змій" отримав оцінку 7.6 на iMDB. Критики відзначили особливу напруженість сюжету та акторську гру Тахара Рахіма.

"Монстр"

(2003)

Сюжет фільму "Монстер" базується на реальній історії однієї з перших жінок серійних убивць Америки. Елін Ворнс все життя жила в бідності, зазнавала насильства та була змушена займатися проституцією. Після чергового рукоприкладства зі сторони клієнта вона розправляється з ним. Далі її життя повністю міняється.

Фільм вражає не лише гнітючою атмосферою, а й психологізмом героїні. Жінку не виправдовують, лише показують, через які обставини їй довелося пройти.

"Монстр" вважається одним з найвідоміших фільмів, що розповідають історію серійного убивці. Саме ця стрічка зробила відомою Шарліз Терон та принесла їй "Оскар", її перевтілення в Ейлін Ворнс досі вважають одним найкращих в історії кіно.

"Дес"

(2020)

У цього мінісеріалу в стилі "true crime" всього 3 епізоди. В центрі сюжету Денніс Нільсен, якого називали "Британським Джефрі Дамером", адже він також розправлявся з чоловіками, з якими знайомився переважно в барах, після чого запрошував додому. Впіймали злочинця, коли рештки його жертв забили каналізаційну трубу.

Події серіалу розгортаються вже після арешту вбивці та зосереджені на психології самого Денніса, а також людей, які пов’язані з його справою.

Серіал отримав високі рейтинги, зокрема через акторську гру Девіда Теннанта та майже документальну оповідь сюжету.

"Звабливий, поганий, злий"

(2018)

Тед Банді один з найвідоміших серійних убивць в історії США. Фільм покаже його стосунки з Елізабет Кендал, а також те, як його харизматичний образ контрастує зі звинуваченнями, які на нього вішають.

Багато уваги приділено маніпуляціям, запереченню вбивств та психологічному впливу на близьких. Особливо цікаво на це спостерігати, оскільки ми, глядачі, знаємо правду.

Сюжет засновано на мемуарах самої Елізабет Кендал, де вона описала досвід спільного проживання із Тедом Банді. Це історія про те, як легко небезпечна людина може приховувати свою справжню сутність за привабливою зовнішністю, харизмою та вмінням викликати довіру.

Через особисті переживання Елізабет фільм показує, наскільки складно розпізнати зло, коли воно здається цілком звичайним.

"Холоднокровне вбивство"

(1967)

Культова кримінальна драма, заснована на реальній історії одного з найгучніших убивств в історії США. Двоє колишніх ув’язнених Пері та Річард вирішують пограбувати заможну фермерську родину, сподіваючись знайти сейф з готівкою. Однак, коли герої не знаходять гроші, вони приймають своє найстрашніше рішення – не залишити жодних свідків.

Фільм не будує сюжет навколо питання "Хто вбивця?", адже ми одразу це знаємо. Втім історія зосереджується на мотивах, психології злочинців, їхніх взаєминах і наслідках їхніх рішень.

"Холоднокровне вбивство" вважають одним з найважливіших фільмів в жанрі реальних кримінальних історій та психологічних драм. Стрічка отримала надзвичайно високі оцінки від критиків та навіть 4 номінації на "Оскар".

"Снігове місто"

(2010)

Оповідь про 16-річного Джеймі, який знайомиться з новим чоловіком своєї матері, однак він не підозрює, що це один з найстрашніших серійних убивць в історії Австралії. Поступово злочинець перетворює Джеймі на співучасника своїх жорстоких витівок.

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Стрічка прославилась завдяки своєму реалізму та напруженій атмосфері: після перегляду глядачі пишуть, що відчувають виснажливість та спустошення.

Фільм зосереджений не на самих злочинах, а на тому, як насильство, бідність та маніпуляції призводять до них. "Снігове місто" свого часу стало найбільш обговорюваною австралійською стрічкою. Її представили на Канському кінофестивалі, відзначивши за реалістичний підхід.

"Хелтер Скелтер"

(2004)

Чарльз Менсон – очільник секти, який був впевнений у майбутній расовій війні "Helter Skelter". Чоловік, що вважав себе пророком, маніпулював людьми та переконував їх робити страшні речі.

У 1969 році Менсон скоїв один з найгучніших злочинів 20 ст. В ніч на 9 серпня він вдерся до будинку режисера Романа Поланські у Лос-Анджелесі, де зарізав його дружину-акторку Шерон Тейт, яка була на восьмому місяці вагітності.

Квентін Тарантіно екранізував цю справу у фільмі "Одного разу в Голлівуді" тільки, як ми знаємо, з геть іншим закінченням. "Хелтер Скелтер" знято на основі документальної книги прокурора Вінсента Бугліосі, де значну увагу приділено тому, як Менсон маніпулював своїми послідовниками.

У центрі сюжету – 19-річна Лінда, яка після розлучення із маленькою донькою потрапляє до ранчо Спен. Там живе славнозвісна комуна. Спочатку атмосфера здається привітною: жодних правил, заборонені речовини, музика. Однак згодом дівчина розуміє, що Менсон повністю їх контролює.

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