Страшнее вымысла: 7 лучших фильмов и сериалов о реальных серийных преступниках
Истории о серийных преступниках на протяжении многих лет остаются одной из самых популярных тем в кино и сериалах. Они годами держали в страхе целые города и унесли много жизней, а их розыск и расследования становились настоящей сенсацией и источником вдохновения для различных сюжетов.
Самые страшные истории — те, что произошли на самом деле. Кинокритик Андрей Пушкаш подготовил для любителей острых ощущений среди читателей Фокуса подборку сериалов и фильмов, посвященных историям реальных серийных преступников.
"Змей"
- (2021)
Британский криминально-драматический мини-сериал, созданный совместно с BBC и Netflix. Он основан на реальных событиях и рассказывает историю серийного убийцы и мошенника Чарльза Собраджа, который охотился на путешественников, следующих по "Тропе хиппи" в Южной Азии в середине 1970-х годов.Важно
8 эпизодов сериала сочетают в себе драму, триллер и детектив, показывая, как Чарльз завоевывал доверие туристов, обворовывал их и убивал. Несмотря на это, ему удавалось избегать подозрений благодаря смене личностей и паспортов.
В сериале уделяется большое внимание детективу, который постепенно собирает улики против убийцы и всё ближе и ближе к тому, чтобы поймать его. В итоге "Змеи" получили оценку 7,6 на iMDB. Критики отметили особую напряжённость сюжета и актёрскую игру Тахара Рахима.
"Монстр"
- (2003)
Сюжет фильма "Монстр" основан на реальной истории одной из первых женщин-серийных убийц Америки. Элин Уорнс всю жизнь прожила в бедности, подвергалась насилию и была вынуждена заниматься проституцией. После очередного физического насилия со стороны клиента она расправляется с ним. Дальше её жизнь полностью меняется.
Фильм поражает не только угнетающей атмосферой, но и психологической глубиной героини. Женщину не оправдывают, а лишь показывают, через какие испытания ей пришлось пройти.
"Монстр" считается одним из самых известных фильмов, рассказывающих историю серийного убийцы. Именно эта картина сделала Шарлиз Терон известной и принесла ей "Оскар", а её перевоплощение в Эйлин Уорнс до сих пор считается одним из лучших в истории кино.
"Дес"
- (2020)
В этом мини-сериале в стиле "true crime" всего 3 эпизода. В центре сюжета — Деннис Нильсен, которого называли "британским Джеффри Дамером", ведь он также расправлялся с мужчинами, с которыми знакомился преимущественно в барах, а затем приглашал к себе домой. Преступника поймали, когда останки его жертв забили канализационную трубу.
События сериала разворачиваются уже после ареста убийцы и сосредоточены на психологии самого Денниса, а также людей, связанных с его делом.
Сериал получил высокие рейтинги, в частности благодаря игре Дэвида Теннанта и почти документальному стилю повествования.
"Очаровательный, плохой, злой"
- (2018)
Тед Банди — один из самых известных серийных убийц в истории США. Фильм расскажет о его отношениях с Элизабет Кендалл, а также о том, как его харизматичный образ контрастирует с предъявляемыми ему обвинениями.
Большое внимание уделено манипуляциям, отрицанию убийств и психологическому воздействию на близких. Особенно интересно наблюдать за этим, поскольку мы, зрители, знаем правду.
Сюжет основан на мемуарах самой Элизабет Кендал, в которых она описала свой опыт совместной жизни с Тедом Банди. Это история о том, как легко опасный человек может скрывать свою истинную сущность за привлекательной внешностью, харизмой и умением вызывать доверие.
Через личные переживания Элизабет фильм показывает, насколько сложно распознать зло, когда оно кажется вполне обычным.
"Хладнокровное убийство"
- (1967)
Культовая криминальная драма, основанная на реальной истории одного из самых громких убийств в истории США. Двое бывших заключённых, Пери и Ричард, решают ограбить состоятельную фермерскую семью, надеясь найти сейф с наличными. Однако, когда герои не находят деньги, они принимают своё самое страшное решение — не оставлять никаких свидетелей.
Фильм не строит сюжет вокруг вопроса "Кто убийца?", ведь мы это знаем с самого начала. Впрочем, история сосредоточена на мотивах, психологии преступников, их взаимоотношениях и последствиях их решений.
"Хладнокровное убийство" считается одним из самых значимых фильмов в жанре реальных криминальных историй и психологических драм. Картина получила чрезвычайно высокие оценки критиков и даже 4 номинации на "Оскар".
"Снежный город"
- (2010)
История о 16-летнем Джейми, который знакомится с новым мужчиной своей матери, однако он и не подозревает, что это один из самых страшных серийных убийц в истории Австралии. Постепенно преступник превращает Джейми в соучастника своих жестоких проделок.Важно
Фильм прославился благодаря своему реализму и напряжённой атмосфере: после просмотра зрители пишут, что испытывают чувство изнеможения и опустошения.
Фильм посвящен не самим преступлениям, а тому, как насилие, бедность и манипуляции приводят к ним. "Снежный город" в свое время стал самой обсуждаемой австралийской картиной. Её представили на Каннском кинофестивале, отметив за реалистичный подход.
"Хелтер Скелтер"
- (2004)
Чарльз Мэнсон — лидер секты, который был уверен в грядущей расовой войне "Helter Skelter". Этот человек, считал себя пророком, манипулировал людьми и убеждал их совершать ужасные поступки.
В 1969 году Мэнсон совершил одно из самых громких преступлений XX века. В ночь на 9 августа он ворвался в дом режиссёра Романа Полански в Лос-Анджелесе, где зарезал его жену, актрису Шэрон Тейт, которая была на восьмом месяце беременности.
Квентин Тарантино экранизировал это дело в фильме "Однажды в Голливуде", только, как мы знаем, с совершенно другим финалом. "Хелтер Скелтер" снят по мотивам документальной книги прокурора Винсента Буглиози, в которой значительное внимание уделено тому, как Мэнсон манипулировал своими последователями.
В центре сюжета — 19-летняя Линда, которая после развода с маленькой дочерью попадает на ранчо Спен. Там обитает знаменитая коммуна. Сначала атмосфера кажется гостеприимной: никаких правил, запрещенные вещества, музыка. Однако со временем девушка понимает, что Мэнсон полностью их контролирует.
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