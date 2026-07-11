Страшнее вымысла: 7 лучших фильмов и сериалов о реальных серийных преступниках

Истории о серийных преступниках на протяжении многих лет остаются одной из самых популярных тем в кино и сериалах. Они годами держали в страхе целые города и унесли много жизней, а их розыск и расследования становились настоящей сенсацией и источником вдохновения для различных сюжетов.

Самые страшные истории — те, что произошли на самом деле. Кинокритик Андрей Пушкаш подготовил для любителей острых ощущений среди читателей Фокуса подборку сериалов и фильмов, посвященных историям реальных серийных преступников.

"Змей"

(2021)

Британский криминально-драматический мини-сериал, созданный совместно с BBC и Netflix. Он основан на реальных событиях и рассказывает историю серийного убийцы и мошенника Чарльза Собраджа, который охотился на путешественников, следующих по "Тропе хиппи" в Южной Азии в середине 1970-х годов.

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8 эпизодов сериала сочетают в себе драму, триллер и детектив, показывая, как Чарльз завоевывал доверие туристов, обворовывал их и убивал. Несмотря на это, ему удавалось избегать подозрений благодаря смене личностей и паспортов.

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В сериале уделяется большое внимание детективу, который постепенно собирает улики против убийцы и всё ближе и ближе к тому, чтобы поймать его. В итоге "Змеи" получили оценку 7,6 на iMDB. Критики отметили особую напряжённость сюжета и актёрскую игру Тахара Рахима.

"Монстр"

(2003)

Сюжет фильма "Монстр" основан на реальной истории одной из первых женщин-серийных убийц Америки. Элин Уорнс всю жизнь прожила в бедности, подвергалась насилию и была вынуждена заниматься проституцией. После очередного физического насилия со стороны клиента она расправляется с ним. Дальше её жизнь полностью меняется.

Фильм поражает не только угнетающей атмосферой, но и психологической глубиной героини. Женщину не оправдывают, а лишь показывают, через какие испытания ей пришлось пройти.

"Монстр" считается одним из самых известных фильмов, рассказывающих историю серийного убийцы. Именно эта картина сделала Шарлиз Терон известной и принесла ей "Оскар", а её перевоплощение в Эйлин Уорнс до сих пор считается одним из лучших в истории кино.

"Дес"

(2020)

В этом мини-сериале в стиле "true crime" всего 3 эпизода. В центре сюжета — Деннис Нильсен, которого называли "британским Джеффри Дамером", ведь он также расправлялся с мужчинами, с которыми знакомился преимущественно в барах, а затем приглашал к себе домой. Преступника поймали, когда останки его жертв забили канализационную трубу.

События сериала разворачиваются уже после ареста убийцы и сосредоточены на психологии самого Денниса, а также людей, связанных с его делом.

Сериал получил высокие рейтинги, в частности благодаря игре Дэвида Теннанта и почти документальному стилю повествования.

"Очаровательный, плохой, злой"

(2018)

Тед Банди — один из самых известных серийных убийц в истории США. Фильм расскажет о его отношениях с Элизабет Кендалл, а также о том, как его харизматичный образ контрастирует с предъявляемыми ему обвинениями.

Большое внимание уделено манипуляциям, отрицанию убийств и психологическому воздействию на близких. Особенно интересно наблюдать за этим, поскольку мы, зрители, знаем правду.

Сюжет основан на мемуарах самой Элизабет Кендал, в которых она описала свой опыт совместной жизни с Тедом Банди. Это история о том, как легко опасный человек может скрывать свою истинную сущность за привлекательной внешностью, харизмой и умением вызывать доверие.

Через личные переживания Элизабет фильм показывает, насколько сложно распознать зло, когда оно кажется вполне обычным.

"Хладнокровное убийство"

(1967)

Культовая криминальная драма, основанная на реальной истории одного из самых громких убийств в истории США. Двое бывших заключённых, Пери и Ричард, решают ограбить состоятельную фермерскую семью, надеясь найти сейф с наличными. Однако, когда герои не находят деньги, они принимают своё самое страшное решение — не оставлять никаких свидетелей.

Фильм не строит сюжет вокруг вопроса "Кто убийца?", ведь мы это знаем с самого начала. Впрочем, история сосредоточена на мотивах, психологии преступников, их взаимоотношениях и последствиях их решений.

"Хладнокровное убийство" считается одним из самых значимых фильмов в жанре реальных криминальных историй и психологических драм. Картина получила чрезвычайно высокие оценки критиков и даже 4 номинации на "Оскар".

"Снежный город"

(2010)

История о 16-летнем Джейми, который знакомится с новым мужчиной своей матери, однако он и не подозревает, что это один из самых страшных серийных убийц в истории Австралии. Постепенно преступник превращает Джейми в соучастника своих жестоких проделок.

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Фильм прославился благодаря своему реализму и напряжённой атмосфере: после просмотра зрители пишут, что испытывают чувство изнеможения и опустошения.

Фильм посвящен не самим преступлениям, а тому, как насилие, бедность и манипуляции приводят к ним. "Снежный город" в свое время стал самой обсуждаемой австралийской картиной. Её представили на Каннском кинофестивале, отметив за реалистичный подход.

"Хелтер Скелтер"

(2004)

Чарльз Мэнсон — лидер секты, который был уверен в грядущей расовой войне "Helter Skelter". Этот человек, считал себя пророком, манипулировал людьми и убеждал их совершать ужасные поступки.

В 1969 году Мэнсон совершил одно из самых громких преступлений XX века. В ночь на 9 августа он ворвался в дом режиссёра Романа Полански в Лос-Анджелесе, где зарезал его жену, актрису Шэрон Тейт, которая была на восьмом месяце беременности.

Квентин Тарантино экранизировал это дело в фильме "Однажды в Голливуде", только, как мы знаем, с совершенно другим финалом. "Хелтер Скелтер" снят по мотивам документальной книги прокурора Винсента Буглиози, в которой значительное внимание уделено тому, как Мэнсон манипулировал своими последователями.

В центре сюжета — 19-летняя Линда, которая после развода с маленькой дочерью попадает на ранчо Спен. Там обитает знаменитая коммуна. Сначала атмосфера кажется гостеприимной: никаких правил, запрещенные вещества, музыка. Однако со временем девушка понимает, что Мэнсон полностью их контролирует.

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