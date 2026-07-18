Последние 10 минут — меняют все: 7 популярных фильмов с финалом, что сносит крышу

Некоторые фильмы захватывают зрелищными сценами, другие — качественной игрой актёров. Но, пожалуй, самые интересные для зрителей — те картины, которые запоминаются прежде всего своим финалом.

Неожиданная развязка способна полностью изменить наше впечатление о фильме, восприятие героев, а также помогает взглянуть на историю под другим углом. Но главное — она запоминается.

Именно такие фильмы разных жанров отобрал для Фокуса кинообозреватель Андрей Пушкаш. Помимо неожиданной развязки, эти картины имеют чрезвычайно высокий рейтинг свежести на платформе Rotten Tomatoes.

"Моменто"

2000 г.

реж. Кристофер Нолан

94% свежести на Rotten Tomatoes

Психологический триллер, события которого разворачиваются в обратном хронологическом порядке. Наш герой страдает редкой формой амнезии и не способен ничего запоминать. Его главная цель — найти убийцу своей жены, но есть один нюанс. Он помнит всё, что было до болезни, но не помнит, что произошло 15 минут назад. В своих поисках он полагается на старые фотографии и татуировки, однако у него возникают сомнения, кому можно доверять.

Відео дня

Важно

От экрана не оторваться: 4 лучших фильма июля, о которых все говорят

Особенность "Моменто" заключается в том, что цветные сцены показаны в обратном порядке, а черно-белые эпизоды — в реальном времени, но обе линии сходятся в финале. Такой прием позволяет зрителю переживать растерянность и неопределенность почти так же, как и главный герой.

Фильм получил признание и множество номинаций на престижные премии, закрепив за Кристофером Ноланом звание режиссёра сложных, интеллектуальных историй.

"Тайны Лос-Анджелеса"

1997 г.

реж. Кетрис Хенсон

99% свежести на Rotten Tomatoes

Эта криминально-драматическая картина в стиле нео-нуар — экранизация одноимённого романа. В своё время она получила "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 50-х годов, где трое полицейских с разными характерами постепенно раскрывают масштабную коррупционную схему. Сюжет сочетает в себе детектив и психологическую драму, постепенно раскрывая неожиданные мотивы каждого подозреваемого.

Любителям криминальных фильмов и политических интриг это точно понравится. Фильм был высоко оценен как критиками, так и зрителями, получив целых 9 номинаций на "Оскар". Фильм вышел в том же году, что и "Титаник", поэтому такое количество номинаций о многом говорит.

"Ловушка"

2017 г.

реж. Джодран Пил

98 % свежести на Rotten Tomatoes

Триллер, который очень искусно манипулирует зрителем, заставляя его до последнего сомневаться в том, что на самом деле происходит. Сочетание психологического хоррора, острой социальной сатиры и напряжённого сюжета, где неожиданный поворот в финале меняет всё восприятие истории.

Зритель увидит, как знакомство с родителями возлюбленной, которое должно было стать радостным событием, обернется для главного героя настоящим кошмаром. Именно благодаря оригинальному сценарию и неожиданной развязке "Ловушка" стала одним из самых значимых хорроров XXI века, совершив настоящий прорыв в жанре.

"Семь"

1995 г.

реж. Дэвид Финчер

84% свежести на Rotten Tomatoes

Двое детективов расследуют серию убийств, в которой каждое преступление символизирует один из семи смертных грехов. Постепенно мы видим, как преступник втягивает главных героев в свой тщательно продуманный план.

Дэвид Финчер снял безупречный детективный триллер, в котором, помимо неожиданного финала и напряжённого сюжета, впечатляет и уникальная визуальная стилистика. Фильм получил шквал положительных отзывов, а со временем приобрел статус культового.

"Из машины"

2014 г.

реж. Алекс Гарленд

92% свежести на Rotten Tomatoes

Научно-фантастический камерный триллер о молодом программисте, который выигрывает возможность посетить закрытый исследовательский центр. Там он участвует в тестировании андроида — Авы, чтобы определить, обладает ли она подлинным сознанием. Однако эксперимент превращается в психологическую игру с манипуляциями.

Именно камерная композиция фильма — закрытое помещение, небольшое количество персонажей и напряжённые диалоги — создают атмосферу, в которой даже зритель ощущает давление и главный конфликт между ИИ и человеком.

"Из машины" — режиссёрский дебют Алекса Гарленда, который сразу же получил высокие оценки за сценарий фильма и актёрскую игру, а также две номинации на "Оскар"!

"Бедные создания"

2023 г.

реж. Йоргос Лантимос

92% свежести на Rotten Tomatoes

Иногда перед просмотром фильма лучше знать о нём как можно меньше. "Бедные создания" — как раз тот случай. История начинается с невероятных научных, сценарных и операторских экспериментов, но это лишь начало. С каждой сценой зрители удивляются неожиданным решениям героев и странным поворотам в сюжете. Последние 10 минут фильма полностью перевернут ваше представление о финале.

Йоргос Лантимос создал смелую, сюрреалистическую историю, в которой филигранно сочетаются чёрный юмор и уникальный сценарий. Главная изюминка фильма — актерская игра Эммы Стоун. Эволюция её героини стала сердцем всей истории, за что она заслуженно получила "Оскар".

Во время проката в кинотеатрах "Бедные создания" успели наделать много шума: зрители никогда не видели подобных сюжетов, а критики аплодировали стоя. Если вы любите викторианскую эпоху, сюрреализм, чёрный юмор, провокацию и социальные подтексты — это ваше кино!

"Зодиак"

2007 г.

реж. Дэвид Финчер

90% свежести на Rotten Tomatoes

Еще одна работа Дэвида Финчера, основанная на реальных событиях, — прекрасное дополнение к нашей предыдущей подборке о серийных убийцах.

История одного из самых интригующих преступников XX века. В Сан-Франциско происходит серия убийств, и расследованием занимаются журналист, детектив и карикатурист.

На местах преступления убийца оставляет странные письма с мистическими посланиями. Это сказывается на личной жизни главных героев. Напряжение в "Зодиаке" создаётся скорее за счёт анализа улик, давления самого дела, а также противоречивых показаний свидетелей, после которых зритель сам не понимает, кому верить.

Эту картину называют одной из самых сильных в фильмографии Финчера, получившей высокие оценки как со стороны зрителей, так и со стороны критиков.

Напомним, ранее Фокус писал:

Отвлечься от реальности на пару дней помогут лучшие детективные сериалы от HBO.

Лучшие комедии за всю историю кино: шесть фильмов, установивших рекорды кассовых сборов.

В последние годы мини-сериалы стали настоящим трендом, и Netflix удачно уловил эту тенденцию, став одним из ведущих игроков в сфере производства контента такого формата.