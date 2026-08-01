Должен увидеть каждый: 6 лучших фильмов августа, о которых все говорят

В первой половине августа главной кинопремьерой останется "Человек-паук: Совершенно новый день". Опыт последних лет показывает, что к концу лета на международном кинорынке не ожидается каких-либо громких премьер. Однако репертуар этого месяца будет хорошо укомплектован.

Кинотеатры подготовили для зрителей ряд премьер в различных жанрах: от популярного "Щенячьего патруля" до приключенческого экшна с Энн Хэтэуэй "Конец Оук-стрит" и культового "Астрала".

Большие перспективы открываются перед украинскими премьерами. "Кузьма: Страшно веселый" и "Поезд „Червона рута“ с легкостью могут превзойти голливудские премьеры и собрать полные залы. Об этих и других новинках августа, которые не стоит пропускать в кинотеатрах, Фокусу традиционно рассказывает кинообозреватель Андрей Пушкаш.

"Щенячий патруль: Динофильм"

реж. Келлен Брункер

с 13 августа

Это уже третий полнометражный фильм по мотивам популярного мультсериала. После двух успешных кинофильмов создатели решили расширить вселенную и добавить динозавров.

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По сюжету команда щенков окажется на загадочном острове, где динозавры будут нуждаться в их помощи. В режиссёрском кресле вновь оказался Келлен Брункер, работавший над двумя предыдущими фильмами. Именно он помог Paramount Pictures превратить мультсериал в успешную кинофраншизу, собравшую миллионы долларов в прокате.

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Спустя более месяца проката фильмов "Приспешники и монстр", "История игрушек 5" и "Ваяны" появление на больших экранах "Щенячий патруль: Динофильм" станет отличной альтернативой для совместного похода в кино со своими малышами.

"Кузьма: Ужасно веселый"

реж. Артем Григорян

с 13 августа

Наконец-то о Андрее Кузьменко, лидере группы "Скрябин", сняли фильм! Это будет документальная лента, в которой будут представлены эксклюзивные архивные материалы, которые ещё никто не видел. Основная задача авторов — показать его внутреннюю эволюцию на разных этапах жизни, самоиронию и то, как музыкант начинал свой путь. Фильм будет дополнен интервью с коллегами и знакомыми, которые знали его лучше всех.

Режиссёр Артем Григорян ранее уже снимал интересные документальные фильмы: "Океан Эльзы: Наблюдение за штормом" (2025) и "Яремчук: Несравненный мир красоты" (2024), поэтому формат будет примерно таким же.

Узнать историю легенды украинской музыки мы сможем уже с 13 августа. Известно, что создатели фильма планируют тур по городам Украины, поэтому стоит следить за страницей фильма в соцсетях.

"Конец Оук-стрит"

реж. Дэвид Роберт Митчелл

с 13 августа

Этот фильм называют одним из самых загадочных релизов года. Новая работа Дэвида Роберта Митчелла, который стал известен после выхода психологического хоррора "Оно" (2014).

Жизнь обычной американской семьи резко меняется, когда их улица с современными домами и всеми благами цивилизации внезапно переносится в эпоху динозавров.

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Главным героям предстоит выживать в первозданном мире и понять, что стало причиной такой аномалии. Одной из изюминок фильма, помимо сюжета, является великолепный актёрский состав: Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор. Интересно, окажется ли фильм столь же увлекательным, как трейлер и прогнозы критиков? Узнаем уже 13 августа.

"Поезд „Червона Рута“"

реж. Алексей Есаков

с 20 августа

Украинская приключенческая комедия, события которой будут разворачиваться в поезде "Укрзализныци". Случайные пассажиры со своими проблемами окажутся втянутыми в историю, которая изменит их жизнь.

Название фильма буквально говорит нам, что весь фильм будет пронизан любовью к музыке и украинской культуре. По традиции в картине снялись одни из самых известных украинских актеров: Станислав Баклан, Александр Рудницкий, Екатерина Кузнецова, Лилия Ребрик, Леся Самаева и многие другие.

"Поезд „Червона Рута“ – своеобразное продолжение серии фильмов „Поезд 31 декабря“ и „Поезд на Рождество“ от студии Film.ua. Он может спасти украинский кинопрокат, который ожидает спад посещаемости после громких релизов июля.

"Астрал: За пределами потустороннего мира"

реж. Джейоб Чейз

с 20 августа

"Астрал: За пределами потустороннего мира" станет шестой частью культовой хоррор-франшизы, которую в 2010 году запустил Джеймс Ван. За эти годы она сумела собрать сотни миллионов, хотя и имела откровенно плохие сиквелы, но приобрела статус культовой, став одной из самых страшных в жанре.

В 2023 году вышла пятая часть франшизы, которая завершила сюжетную линию уже знакомых героев. Тогда создатели заявляли, что на этом всё закончится, однако когда фильм с бюджетом в 16 млн собрал в прокате почти 190 млн, авторы взяли свои слова обратно и анонсировали продолжение.

Сюжет шестой части мало чем будет отличаться от предыдущих. Главная героиня, как и герои предыдущих частей, обнаруживает в себе способность попадать в параллельный мир, где обитают души умерших.

Однажды в реальный мир вместе с девушкой возвращается страшное зло, которое запускает цепь событий, угрожающих её семье. По словам создателей, новый фильм должен не просто продолжить уже знакомую историю, а значительно расширить саму мифологию потустороннего мира, пугая нас новыми приёмами.

"Созвездие Большого Пса"

реж. Ридли Скотт

с 27 августа

После нашумевшего фильма "Гладиатор 2" Ридли Скотт возвращается к научной фантастике с экранизацией романа "The Dog Stars" писателя Питера Геллера. В 2012 году это произведение стало международным бестселлером и получило множество положительных отзывов от критиков.

События фильма разворачиваются после смертоносной пандемии, которая почти полностью уничтожила человечество. Наш герой живёт вместе со своей собакой на заброшенном аэродроме. Однажды он перехватывает радиосигнал, который может свидетельствовать о существовании других людей, и решается на опасное путешествие.

Для нового фильма легендарный режиссёр собрал известных актёров, лауреатов и номинантов на премию "Оскар": Джейкоб Элорди, Джош Бролин, Маргарет Кволли, Гай Пирс, Бенедикт Вонг и Эллисон Дженни. Учитывая мастерство Ридли Скотта, стоит ожидать крутого постапокалиптического экшна с глубокой драмой, которая точно не оставит вас равнодушными.

Напомним, ранее Фокус писал:

Если хочется на вечер отвлечься от реальности, стоит обратить внимание на 5 лучших детективных сериалов.

В последние годы настоящим хитом стали мини-сериалы – Netflix уловил эту "волну" и превратился в одного из главных производителей контента в таком формате.

Кроме того, в отдельном материале собраны 7 интересных мотивационных фильмов – иногда достаточно одного просмотра, чтобы по-другому взглянуть на собственную жизнь. Такие фильмы не просто вдохновляют, но и побуждают к действиям, наглядно демонстрируя возможности, которые мы так часто упускаем.