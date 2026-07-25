7 лучших фильмов о дружбе: высокие рейтинги, интересные сюжеты и хорошие отзывы
Дружба может зародиться случайно; возникнуть между людьми, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего, и в конечном итоге пройти через годы испытаний. Именно такие истории часто становятся самыми эмоциональными и трогательными в кино. Они могут быть смешными, трагическими, приключенческими, но каждая из них напоминает о ценности дружбы и поддержки.
К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, кинокритик Андрей Пушкаш подготовил для Фокуса тематическую подборку лучших фильмов с интересными сюжетами, хорошими отзывами и высоким рейтингом на платформе Rotten Tomatoes.
Вспоминаем фильмы о дружбе разных жанров: от культового "Мост в Терабитию" до малоизвестных картин, которые вы, возможно, раньше пропустили: "Останься со мной", "Суперперцы", "Тельма и Луиза", "Банши Инишерина" и другие.
"Арахисовый сокол"
- 2019 г.
- реж. Тайлер Нильсон и Майкл Шварц
- 95% свежести на Rotten Tomatoes
Очень трогательная история о дружбе между рыбаком Тайлером и парнем с синдромом Дайна — Заком. Тот сбегает из специализированного учреждения, потому что мечтает стать рестлером. Их знакомство и совместное путешествие превращаются в рассказ о доверии, дружбе и вере в собственные возможности.
Фильм сочетает в себе элементы роуд-муви, комедии и драмы, а также уделяет большое внимание инклюзивности и человеческому достоинству. В итоге картина получила очень положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков. Это чрезвычайно искреннее, эмоциональное и очень тёплое кино.
"Останься со мной"
- 1986 г.
- реж. Роб Рейнер
- 89 % свежести на Rotten Tomatoes
Американская приключенческая драма по повести Стивена Кинга. Летом 1959 года четверо друзей ищут вдоль железнодорожных путей своего пропавшего друга. Постепенно путешествие превращается в историю о дружбе, страхе, размышлениях о памяти и утрате.
Фильм покорил миллионы зрителей благодаря эмоциональной глубине персонажей на фоне ностальгии. В своё время "Останься со мной" получил номинацию на "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий", а с годами — статус культового фильма. Его считают одной из лучших экранизаций Стивена Кинга.
"Супер-перцы"
- 2007 г.
- реж. Грег Моттола
- 88 % свежести на Rotten Tomatoes
Одна из самых известных комедий своего поколения. В фильме рассказывается о дружбе двух подростков, которые хотят устроить вечеринку с алкоголем и произвести впечатление на девушек. Однако из-за множества забавных моментов всё идёт наперекосяк.
Приготовьтесь к острому юмору и неловким ситуациям на фоне нового этапа в дружбе, наступающего после окончания школы.
Сценарий к фильму написали Эван Голдберг и Сет Роген, опираясь на собственный подростковый опыт. Фильм пользуется большой популярностью благодаря остроумным подростковым шуткам о взрослении и дружбе.
"Тельма и Луиза"
- 1991 г.
- реж. Ридли Скотт
- 87 % свежести на Rotten Tomatoes
Драматическое роуд-муви Ридли Скотта, ставшее одним из самых влиятельных фильмов своего жанра, получило широкое признание и 6 номинаций на "Оскар".Важно
Тельма — домохозяйка, а Луиза — официантка. Обе погрязли в рутине своих обязанностей, когда вдруг их терпение лопнуло. Они решают бросить всё и отправиться вместе в путешествие. Во время поездки героинь настигают неприятности: поскольку женщин объявляют в федеральный розыск, им приходится бежать в Мексику.
Этот фильм стал культовым благодаря очень ярким женским персонажам и напряжённой драматической истории, затрагивающей социальные темы. Финальная сцена в своё время стала одной из самых известных и обсуждаемых сцен в кино.
"Банши Инишерина"
- 2022 г.
- реж. Мартин МакДона
- 87 % свежести на Rotten Tomatoes
Трагикомедия Мартина Макдоны о драматическом конце дружбы. События разворачиваются на вымышленном ирландском острове. Колм без всяких объяснений заявляет своему лучшему другу Падрейку, что больше не хочет с ним общаться. Для того это становится настоящим потрясением: он не понимает, что произошло, и всеми силами пытается примириться.
Сочетание в фильме красивых пейзажей, чёрного юмора и драматизма очень понравилось критикам и зрителям. Картина получила множество наград, в том числе 9 номинаций на "Оскар".
"Образование"
- 2019 г.
- реж. Оливия Уайлд
- 96 % свежести на Rotten Tomatoes
Полнометражный дебют Оливии Уайлд, чей новый фильм "Соседи сверху" мы упоминали в обзоре новинок июня.
В свое время сериал "Образование" завоевал широкую популярность благодаря современному взгляду на подростковую дружбу и комедию. Отличницы Молли и Эми — лучшие подруги. В конце учебного года они понимают, что их одноклассники, которые все эти годы развлекались и плохо учились, поступили в престижные университеты. Героини решают наверстать упущенное за одну безумную ночь.
"Мост в Терабитию"
- 2006 г.
- реж. Габор Чупо
- 85 % свежести на Rotten Tomatoes
Очень трогательная история с элементами фэнтези, снятая по одноименному роману Кэтрин Петерсон. Речь идет о застенчивом школьнике: у него сложные отношения с отцом, и он сталкивается с издевательствами в школе. Однажды мальчик знакомится с девочкой, живущей по соседству. Вместе они придумывают волшебное королевство — Терабитию, полное увлекательных приключений.
Несмотря на довольно неожиданную развязку, "Мост в Терабитию" — это чрезвычайно хорошая и эмоциональная история о дружбе, взрослении, ценности близких и умении переживать утрату.
Напомним, ранее Фокус писал:
- Настоящий шедевр: 6 сериалов, которые устанавливают новые рекорды просмотров на Netflix. Библиотека платформы каждую неделю пополняется десятками премьер, однако по-настоящему увлечь зрителей удается лишь единицам.
- Отрываться невозможно: лучшие детективные сериалы HBO, которые можно посмотреть за 1-2 дня. Эта платформа уже давно держит планку как один из лидеров в производстве качественного видеоконтента.
Кроме того, мы подготовили материал о лучших комедиях за всю историю кино — эти 6 фильмов сумели побить кассовые рекорды. Некоторые из этих картин приносят студиям не только признание зрителей, но и многомиллионные доходы, а также место в истории кинематографа.