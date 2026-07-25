7 лучших фильмов о дружбе: высокие рейтинги, интересные сюжеты и хорошие отзывы

Дружба может зародиться случайно; возникнуть между людьми, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего, и в конечном итоге пройти через годы испытаний. Именно такие истории часто становятся самыми эмоциональными и трогательными в кино. Они могут быть смешными, трагическими, приключенческими, но каждая из них напоминает о ценности дружбы и поддержки.

К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, кинокритик Андрей Пушкаш подготовил для Фокуса тематическую подборку лучших фильмов с интересными сюжетами, хорошими отзывами и высоким рейтингом на платформе Rotten Tomatoes.

Вспоминаем фильмы о дружбе разных жанров: от культового "Мост в Терабитию" до малоизвестных картин, которые вы, возможно, раньше пропустили: "Останься со мной", "Суперперцы", "Тельма и Луиза", "Банши Инишерина" и другие.

"Арахисовый сокол"

2019 г.

реж. Тайлер Нильсон и Майкл Шварц

95% свежести на Rotten Tomatoes

Очень трогательная история о дружбе между рыбаком Тайлером и парнем с синдромом Дайна — Заком. Тот сбегает из специализированного учреждения, потому что мечтает стать рестлером. Их знакомство и совместное путешествие превращаются в рассказ о доверии, дружбе и вере в собственные возможности.

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Фильм сочетает в себе элементы роуд-муви, комедии и драмы, а также уделяет большое внимание инклюзивности и человеческому достоинству. В итоге картина получила очень положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков. Это чрезвычайно искреннее, эмоциональное и очень тёплое кино.

"Останься со мной"

1986 г.

реж. Роб Рейнер

89 % свежести на Rotten Tomatoes

Американская приключенческая драма по повести Стивена Кинга. Летом 1959 года четверо друзей ищут вдоль железнодорожных путей своего пропавшего друга. Постепенно путешествие превращается в историю о дружбе, страхе, размышлениях о памяти и утрате.

Фильм покорил миллионы зрителей благодаря эмоциональной глубине персонажей на фоне ностальгии. В своё время "Останься со мной" получил номинацию на "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий", а с годами — статус культового фильма. Его считают одной из лучших экранизаций Стивена Кинга.

"Супер-перцы"

2007 г.

реж. Грег Моттола

88 % свежести на Rotten Tomatoes

Одна из самых известных комедий своего поколения. В фильме рассказывается о дружбе двух подростков, которые хотят устроить вечеринку с алкоголем и произвести впечатление на девушек. Однако из-за множества забавных моментов всё идёт наперекосяк.

Приготовьтесь к острому юмору и неловким ситуациям на фоне нового этапа в дружбе, наступающего после окончания школы.

Сценарий к фильму написали Эван Голдберг и Сет Роген, опираясь на собственный подростковый опыт. Фильм пользуется большой популярностью благодаря остроумным подростковым шуткам о взрослении и дружбе.

"Тельма и Луиза"

1991 г.

реж. Ридли Скотт

87 % свежести на Rotten Tomatoes

Драматическое роуд-муви Ридли Скотта, ставшее одним из самых влиятельных фильмов своего жанра, получило широкое признание и 6 номинаций на "Оскар".

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Тельма — домохозяйка, а Луиза — официантка. Обе погрязли в рутине своих обязанностей, когда вдруг их терпение лопнуло. Они решают бросить всё и отправиться вместе в путешествие. Во время поездки героинь настигают неприятности: поскольку женщин объявляют в федеральный розыск, им приходится бежать в Мексику.

Этот фильм стал культовым благодаря очень ярким женским персонажам и напряжённой драматической истории, затрагивающей социальные темы. Финальная сцена в своё время стала одной из самых известных и обсуждаемых сцен в кино.

"Банши Инишерина"

2022 г.

реж. Мартин МакДона

87 % свежести на Rotten Tomatoes

Трагикомедия Мартина Макдоны о драматическом конце дружбы. События разворачиваются на вымышленном ирландском острове. Колм без всяких объяснений заявляет своему лучшему другу Падрейку, что больше не хочет с ним общаться. Для того это становится настоящим потрясением: он не понимает, что произошло, и всеми силами пытается примириться.

Сочетание в фильме красивых пейзажей, чёрного юмора и драматизма очень понравилось критикам и зрителям. Картина получила множество наград, в том числе 9 номинаций на "Оскар".

"Образование"

2019 г.

реж. Оливия Уайлд

96 % свежести на Rotten Tomatoes

Полнометражный дебют Оливии Уайлд, чей новый фильм "Соседи сверху" мы упоминали в обзоре новинок июня.

В свое время сериал "Образование" завоевал широкую популярность благодаря современному взгляду на подростковую дружбу и комедию. Отличницы Молли и Эми — лучшие подруги. В конце учебного года они понимают, что их одноклассники, которые все эти годы развлекались и плохо учились, поступили в престижные университеты. Героини решают наверстать упущенное за одну безумную ночь.

"Мост в Терабитию"

2006 г.

реж. Габор Чупо

85 % свежести на Rotten Tomatoes

Очень трогательная история с элементами фэнтези, снятая по одноименному роману Кэтрин Петерсон. Речь идет о застенчивом школьнике: у него сложные отношения с отцом, и он сталкивается с издевательствами в школе. Однажды мальчик знакомится с девочкой, живущей по соседству. Вместе они придумывают волшебное королевство — Терабитию, полное увлекательных приключений.

Несмотря на довольно неожиданную развязку, "Мост в Терабитию" — это чрезвычайно хорошая и эмоциональная история о дружбе, взрослении, ценности близких и умении переживать утрату.

Напомним, ранее Фокус писал:

Настоящий шедевр: 6 сериалов, которые устанавливают новые рекорды просмотров на Netflix. Библиотека платформы каждую неделю пополняется десятками премьер, однако по-настоящему увлечь зрителей удается лишь единицам.

Отрываться невозможно: лучшие детективные сериалы HBO, которые можно посмотреть за 1-2 дня. Эта платформа уже давно держит планку как один из лидеров в производстве качественного видеоконтента.

Кроме того, мы подготовили материал о лучших комедиях за всю историю кино — эти 6 фильмов сумели побить кассовые рекорды. Некоторые из этих картин приносят студиям не только признание зрителей, но и многомиллионные доходы, а также место в истории кинематографа.