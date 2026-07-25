7 найкращих фільмів про дружбу: високі рейтинги, цікаві сюжети й гарні відгуки

Дружба може народитися випадково; виникнути між людьми, які, на перший погляд, не мають нічого спільного, й зрештою пройти через роки випробувань. Саме такі історії часто стають найемоційнішими та найтеплішими у кіно. Вони можуть бути смішними, трагічними, пригодницькими, але кожна із них нагадує про цінність дружби та підтримки.

До Міжнародного дня дружби, який припадає на 30 липня, кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для Фокусу тематичну добірку найкращих фільмів з цікавими сюжетами, гарними відгуками та високим рейтингом на платформі Rotten Tomatoes.

Згадуємо стрічки про дружбу різних жанрів: від культового "Міст у Терабітію" до маловідомих картин, які ви раніше могли пропустити: "Залишся зі мною", "Супер перці", "Тельма і Луїза", "Банші Інішеріна" та інші.

"Арахісовий сокіл"

2019 р.

реж. Тайлер Нілсон та Майкл Шварц

95% свіжості на Rotten Tomatoes

Дуже тепла історія про дружбу між рибалкою Тайлером та чоловіком зі синдромом Дайна – Заком. Той тікає зі спеціалізованого закладу, бо мріє стати рестлером. Їхнє знайомство та спільна подорож перетворюється на розповідь про довіру, дружбу та віру у власні можливості.

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Фільм поєднує елементи роуд-муві, комедії та драми, а також приділяє велику увагу інклюзивності та людській гідності. Врешті-решт стрічка отримала дуже позитивні відгуки як від глядачів, так і від критиків. Це надзвичайно щире, емоційне і дуже тепле кіно.

"Залишся зі мною"

1986 р.

реж. Роб Рейнер

89% свіжості на Rotten Tomatoes

Американська пригодницька драма за повістю Стівена Кінга. Влітку 1959 року четверо друзів шукають вздовж залізничної колії свого зниклого друга. Поступово подорож перетворюється на історію про дружбу, страх, роздуми про пам’ять та втрату.

Фільм вразив мільйони глядачів завдяки емоційній глибині персонажів на фоні ностальгії. Свого часу "Залишся зі мною" отримав номінацію на "Оскар" в категорії "Найкращий адаптований сценарій", а з роками – статус культового. Його вважають однією з найкращих екранізацій Стівена Кінга.

"Супер перці"

2007 р.

реж. Грег Моттола

88% свіжості на Rotten Tomatoes

Одна з найвідоміших комедійних стрічок свого покоління. Тут йдеться про дружбу між двома підлітками, які хочуть влаштувати вечірку з алкоголем та справити враження на дівчат. Втім, все йде коту під хвіст через купу смішних моментів.

Готуйтеся до гострого гумору та незручних ситуацій у контексті нового етапу в дружбі, що настає після закінчення школи.

Сценарій до фільму написали Еван Голдберг та Сет Роген, спираючись на власний підлітковий досвід. Фільм має велику популярність завдяки дотепним підлітковим жартам про дорослішання та дружбу.

"Тельма і Луїза"

1991 р.

реж. Рідлі Скотт

87% свіжості на Rotten Tomatoes

Драматичне роуд-муві Рідлі Скотта, який став одним з найвпливовіших фільмів свого жанру, отримав широке визнання та 6 номінацій на "Оскар".

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Тельма – домогосподарка, а Луїза – офіціантка. Обидві потопали в рутині своїх обов’язків, коли раптом їхній терпець урвався. Вони наважуються кинути все і поїхати разом у подорож. Під час поїздки героїнь спіткають неприємності: оскільки жінок оголошують у федеральний розшук, доводиться тікати до Мексики.

Ця картина стала знаковою завдяки дуже сильним жіночим персонажам та напруженій драматичній історії з соціальними темами. Фінальна сцена свого часу стала однією із найбільш відомих та обговорюваних тем у кіно.

"Банші Інішеріна"

2022 р.

реж. Мартін МакДона

87% свіжості на Rotten Tomatoes

Трагікомедія Мартіна МакДони про драматичний кінець дружби. Події відбуваються на вигаданому ірландському острові. Колм без жодних пояснень заявляє своєму найкращому другу Падрейку, що більше не хоче з ним спілкуватися. Для того це стає справжнім потрясінням: він не розуміє, що сталося, й всіма силами намагається примиритися.

Поєднання у фільмі красивих пейзажів, чорного гумору та драматизму дуже сподобалося критикам та глядачам. Стрічка отримала безліч нагород, серед яких 9 номінацій на "Оскар".

"Освіта"

2019 р.

реж. Олівія Вайлд

96% свіжості на Rotten Tomatoes

Повнометражний дебют Олівії Вайлд, чий новий фільм "Сусіди зверху" ми згадували в новинках червня.

Свого часу "Освіта" здобув широке визнання завдяки сучасному погляді на підліткову дружбу та комедію. Відмінниці Моллі та Емі – найкращі подруги. У кінці навчального року вони розуміють, що їхні однокласники, які всі роки розважалися та погано вчилися, вступили до престижних університетів. Героїні вирішують надолужити втрачене за одну шалену ніч.

"Міст у Терабітію"

2006 р.

реж. Габор Чупо

85% свіжості на Rotten Tomatoes

Дуже зворушлива історія з елементами фентезі, знята за однойменним романом Кетрін Петерсон. Йдеться про сором’язливого школяра: він має складні стосунки із батьком й переживає цькування у школі. Одного дня хлопець знайомиться з дівчинкою, що живе по сусідству. Разом вони вигадують чарівне королівство – Терабітія, сповнене захопливих пригод.

Попри доволі несподівану розв’язку, "Міст у Терабітію" – це надзвичайно добра та емоційна історія про дружбу, дорослішання, цінність близьких та вміння переживати втрату.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Справжній шедевр: 6 серіалів, які встановлюють нові рекорди перегляду на Netflix. Бібліотека платформи щотижня поповнюється десятками прем'єр, проте по-справжньому захопити глядачів вдається лише одиницям.

Відірватися неможливо: найкращі детективні серіали HBO, які можна подивитися за 1-2 дні. Ця платформа вже давно тримає планку як один із лідерів у виробництві якісного відеоконтенту.

Крім того, ми готували матеріал про найкращі комедії за всю історію кіно – ці 6 фільмів зуміли побити касові рекорди. Деякі з таких стрічок приносять студіям не тільки визнання глядачів, а й багатомільйонні прибутки та місце в історії кінематографа.