Настоящее сокровище: эту вещь времен СССР можно выгодно продать (фото)

Многие во время ремонта или разборки старых сараев и домов выбрасывают на помойку давние дверные ручки. Однако оказывается, что на некоторых из них можно неплохо заработать, просто аккуратно сняв их с двери.

Автор видео, зарегистрированный в TikTok (@kyplubakelit.ua), подробно показал процесс демонтажа дверных ручек времен СССР и рассказал, почему именно его интересуют такие вещи.

"Не надо ломать, не надо выдрать. Надо просто так отогнуть одно ушко, отогнуть другое – и заработать 300 гривен. Обычная старая дверная советская ручка. Эти дверные ручки для меня интересны именно за счет своего материала. Куплю в любом состоянии", – отмечает коллекционер.

Сколько платят

За каждую снятую деталь предлагают около 300 гривен.

Такие ручки можно продать за 300 гривен Фото: TikTok

Детали скупают в любом состоянии. Даже если на рукоятке есть отломки или повреждения, она все равно остается ценной из-за своего материала.

Відео дня

Автор дал пошаговую инструкцию, как снимать ручку. С помощью обычного инструмента (плоскогубцев) достаточно осторожно отогнуть ушки крепежа с обеих сторон, после чего рукоятка легко снимается.

Для оценки и продажи таких предметов владельцам предлагают посылать фотографии на проверку в мессенджеры. Кроме того, покупатель сам оплачивает доставку по почте.

Зачем это ему

По словам зрителей в комментариях, мастер, скорее всего, производит четки из бакелита – это первая в мире искусственная термореактивная пластмасса (фенолоформальдегидная смола). Этот материал не плавится, не производит электрический ток и не изменяет форму после застывания, выдерживает высокие температуры. Он жесткий, жесткий и устойчивый к механическим повреждениям материал.

"Это настоящее сокровище", – пишет один из участников обсуждения под видео.

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