Продают в ЕС за 10 евро: почему не стоит выбрасывать сорняки, которыми заросли украинские поля (фото)

Обычный огородный сорняк, от которого украинские хозяева годами пытаются избавиться на своих участках, в Европе оказался дорогим деликатесом. Блогерша из TikTok показала в своём видео, что в Италии за один килограмм портулака из Лигурии просят 10 евро (около 510 гривен).