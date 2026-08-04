Стиль жизни
Продают в ЕС за 10 евро: почему не стоит выбрасывать сорняки, которыми заросли украинские поля (фото)
Обычный огородный сорняк, от которого украинские хозяева годами пытаются избавиться на своих участках, в Европе оказался дорогим деликатесом. Блогерша из TikTok показала в своём видео, что в Италии за один килограмм портулака из Лигурии просят 10 евро (около 510 гривен).
Видео на аккаунте Maria_Koval_life быстро собрало сотни комментариев. Одни пользователи шутят о нерентабельности собственного огородничества, а другие делятся рецептами и предупреждают о нюансах употребления.
- Об убыточном урожае и "бизнесе": " Два дня назад я, оказывается, сорвала и выбросила целое состояние", "Приглашаю итальянцев на свой огород площадью 40 соток: сколько нарвете — всё ваше. Ещё и борщом с салом накормлю", "Как можно с вами договориться — могу оптом поставлять из Украины".
- О вкусе и кулинарии: " Я бы его ела и ела. С яйцами очень вкусно. И по грузинскому рецепту — классно", "Мариную портулак с лимоном, очень вкусно", "Как они его едят? Я имею в виду, делают ли из него салат или что-то ещё, хочу попробовать".
- Об овощах и предостережениях: "Такая зараза, что ничего от неё не помогает… только прополошь, а оно уже снова", "Но ведь повышает давление… Поэтому ограничиваю себя", "Мне попался комментарий, что после этого было плохо, теперь боюсь пробовать".
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