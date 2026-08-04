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Продають в ЄС за 10 євро: чому не варто викидати бурян, яким всіяні українські поля (фото)

бур'ян в італії скільки коштує
В Італії продають портулак за 10 євро за кілограм | Фото: колаж Фокус

Звичайний городній бур'ян, якого українські господарі роками намагаються позбутися на ділянках, у Європі виявився дорогим делікатесом. Тікток-блогерка показала у своєму відео, що в Італії за один кілограм портулаку з Лігурії просять 10 євро (близько 510 гривень).

Відео на акаунті Maria_Koval_life швидко зібрало сотні коментарів. Одні користувачі жартують про збиткованість власного городництва, а інші діляться рецептами та застерігають про нюанси споживання.

в європі продають бурян який в україні знищують
Портулак в Італії продають за 10 євро за кілограм
Фото: TikTok
  • Про збитковий врожай та "бізнес": "Два дні назад я, виявляється, обірвала і викинула ціле состояніє", "Запрошую італійців на свій огород 40 соток, скільки нарвете — все ваше. Ще й борщем із салом нагодую", "Як можна з вами домовитися — можу оптом поставляти з України".
  • Про смак та кулінарію: "Я його їла б і їла. З яйцями дуже смачно. І за грузинським рецептом прикольно", "Мариную портулак з лимоном, дуже смачно", "Як вони його їдять? Я маю на увазі, чи салат роблять чи щось іще, хочу спробувати".
  • Про городину та застереження: "Така зараза, що нічого її не бере… тільки прополиш, а воно по-новому", "Але ж підіймає тиск… Тому обмежую себе", "Мені попався комент, що було погано після нього, тепер боюсь пробувати".
Відео дня

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