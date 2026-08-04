Продають в ЄС за 10 євро: чому не варто викидати бурян, яким всіяні українські поля (фото)

Звичайний городній бур'ян, якого українські господарі роками намагаються позбутися на ділянках, у Європі виявився дорогим делікатесом. Тікток-блогерка показала у своєму відео, що в Італії за один кілограм портулаку з Лігурії просять 10 євро (близько 510 гривень).