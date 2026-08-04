"Мільйонери з Маріуполя" втратили все: тепер про них "гуде" весь інтернет

Історія кохання та випробувань подружжя з Маріуполя, яке прожило разом понад 60 років, підкорює соцмережі та зворушує тисячі користувачів. Втративши через війну свій великий будинок, затишне господарство та накопичене роками майно, батьки п'ятьох дітей не втратили головного — любові та підтримки одне одного.

Історія цієї родини розпочалася понад шість десятиліть тому. Мати народилася та зростала в Маріуполі, а батько родом із села Козлівка, що на Одещині. Познайомилися вони 61 рік тому в символічному для Маріуполя місці — міському Драматичному театрі. Від дня тієї зустрічі закохані більше ніколи не розлучалися.

Протягом спільного життя подружжя виховало п'ятьох дітей, наймолодшою з яких є донька Катруся. У рідному Маріуполі родина мала справжній "мільйонний" статок у вигляді великого затишного будинку, власного господарства, квітучого саду та городу, куди було вкладено десятиліття праці.

Нове життя та підкорення соцмереж

Незважаючи на втрату майна та пережиті випробування, родина залишається прикладом міцності та оптимізму. Наймолодша донька Катруся допомагає батькам ділитися їхньою життєвою мудрістю, спогадами та гумором у соціальних мережах.

Відео дня

На своїй сторінці в Instagram під назвою anya_yasha_62_ (Аня та Яша) подружжя чесно ділиться щирими подробицями власного життя: про любов, довгі роки разом, дрібні сварки та родинне щастя. Зараз блог подружжя з Маріуполя стрімко набирає популярності, викликаючи хвилю підтримки та захоплення серед українців по всьому світу.

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