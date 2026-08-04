"Миллионеры из Мариуполя" потеряли все: теперь о них "шумит" весь интернет

История любви и испытаний супружеской пары из Мариуполя, прожившей вместе более 60 лет, покоряет социальные сети и трогает тысячи пользователей. Потеряв из-за войны свой большой дом, уютное хозяйство и накопленное годами имущество, родители пятерых детей не лишились главного — любви и поддержки друг друга.

История этой семьи началась более шести десятилетий назад. Мать родилась и выросла в Мариуполе, а отец родом из села Козловка в Одесской области. Познакомились они 61 год назад в символичном для Мариуполя месте — городском Драматическом театре. Со дня той встречи влюбленные больше никогда не расставались.

За время совместной жизни супруги воспитали пятерых детей, самой младшей из которых является дочь Катруся. В родном Мариуполе у семьи было настоящее "миллионное" состояние в виде большого уютного дома, собственного хозяйства, цветущего сада и огорода, в которые было вложено десятилетия труда.

Новая жизнь и покорение социальных сетей

Несмотря на потерю имущества и пережитые испытания, семья остается примером стойкости и оптимизма. Самая младшая дочь Катруся помогает родителям делиться своей жизненной мудростью, воспоминаниями и юмором в социальных сетях.

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На своей странице в Instagram под названием anya_yasha_62_ (Аня и Яша) супруги откровенно делятся искренними подробностями своей жизни: о любви, долгих годах совместной жизни, мелких ссорах и семейном счастье. Сейчас блог супругов из Мариуполя стремительно набирает популярность, вызывая волну поддержки и восхищения среди украинцев по всему миру.

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