Справжній скарб: цю річ часів СРСР можна вигідно продати (фото)

Багато хто під час ремонту чи розбирання старих сараїв та будинків викидає на смітник давні дверні ручки. Проте виявляється, що на деяких із них можна непогано заробити, просто обережно знявши їх з дверей.

Автор відео, зареєстрований у TikTok (@kyplubakelit.ua), детально показав процес демонтажу дверних ручок часів СРСР та розповів, чому саме його цікавлять такі речі.

"Не треба ламати, не треба видрати. Треба просто так відігнути одну вушку, відігнути іншу – і заробити 300 гривень. Звичайна стара дверна радянська ручка. Ці дверні ручки для мене цікаві саме за рахунок свого матеріалу. Куплю в будь-якому стані", – зазначає колекціонер.

Скільки платять

За кожну таку зняту деталь пропонують близько 300 гривень.

Такі ручки можна продати за 300 гривень Фото: TikTok

Деталі скуповують у будь-якому стані. Навіть якщо на рукоятці є відламки чи пошкодження, вона все одно залишається цінною через свій матеріал.

Відео дня

Автор дав покрокову інструкцію, як знімати ручку. За допомогою звичайного інструмента (плоскогубців) достатньо обережно відігнути вушка кріплення з обох боків, після чого рукоятка легко знімається.

Для оцінки та продажу таких предметів власникам пропонують надсилати фотографії на перевірку у месенджери. Крім того, покупець сам оплачує доставку поштою.

Для чого це йому

За словами глядачів у коментарях, майстер, швидше за все, виготовляє чотки з бакеліту – це перша у світі штучна термореактивна пластмаса (фенолоформальдегідна смола). Цей матеріал не плавиться, не проводить електричний струм і не змінює форму після застигання, витримує високі температури. Він твердий, жорсткий і стійкий до механічних пошкоджень матеріал.

"Це справжній скарб", – пише один з учасників обговорення під відео.

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