"Попит дуже великий": українка вирощує тибетську малину – яка ягода на смак (фото)

Молода матір завела власний блог у TikTok (@inzhyrna_fazenda), де розповідає про побут, виховання дитини та освоєння гранту від держави на вирощування рослин у парниках. Нещодавно вона взялась за реалізацію тибетської малини.

Підприємниця із села, що у Тернопільській області, разом з чоловіком придбала стару хату в селі, розпочала там ремонт й запустила власний аграрний бізнес, вигравши на це державний грант. Тепер вона активно веде соцмережі. Більше про цей досвід, – читайте у матеріалі Фокусу.

Цікаво, що торік жінку висміювали за придбання хати в селі вартість 5 тисяч доларів. Мовляв, за таку суму можна було придбати значно кращий будинок у вигіднішому місці, однак зараз жінка не шкодує. Навпаки розвиває власну справу, чим сподівається заробляти на життя.

Тибетська малина Фото: TikTok

"Укорінюємо тибетську малину. Пішли на грядку, нарвали пагонів. Зараз їх садимо, хай гарненько приймаються. Так виглядає тибетська малина, попит дуже великий. Знаю, щойно вона прийметься, то розлетиться по всій Україні", – каже господиня.

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Що пишуть люди?

Відгуки у коментарях неоднозначні. Багато хто пише, що цей сорт ягоди не смачний і цікавий виключно як декоративний елемент для прикрашання десертів:

"Смаку майже ніякого, просто вигляд цікавий";

"Гидота рідкісна";

Люди не в захваті від тибетської малини Фото: TikTok

"А тоді позбутися важко, але цікавий вид має, приживається 100%",

"В мене росла така. Але вона декоративна, смакові якості слабкі. Розростається гарно, але на урожай з великого куща може бути до 5 штук".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка купила хату в селі за $5 тисяч – "з водою і світлом": чому з неї сміються. За словами жінки, після одруження вони з чоловіком хотіли жити в селі, але без батьків.

Окрім того, господиня подалась на державний грант для підприємців й виграла його. Тепер запускає власний бізнес з вирощування в теплицях фруктів та ягід.

Тим часом Ася Конопельнюк поділилася у соцмережах, що не може знайти покупця на стару сільську хату, яку успадкувала від бабусі й дідуся.