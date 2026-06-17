"Спрос очень большой": украинка выращивает тибетскую малину — какой вкус ягоды (фото)

Молодая мама завела собственный блог в TikTok (@inzhyrna_fazenda), где рассказывает о жизни, воспитании ребенка и использовании государственного гранта на выращивание растений в теплицах. Недавно она занялась продажей тибетской малины.

Предпринимательница из села в Тернопольской области вместе с мужем приобрела старый дом в деревне, начала там ремонт и запустила собственный агробизнес, выиграв на это государственный грант. Теперь она активно ведет социальные сети. Подробнее об этом опыте — читайте в материале Фокуса.

Интересно, что в прошлом году женщину высмеивали за покупку дома в деревне стоимостью 5 тысяч долларов. Мол, за такую сумму можно было приобрести гораздо лучший дом в более выгодном месте, однако сейчас женщина не жалеет. Наоборот, она развивает собственное дело, благодаря которому надеется зарабатывать на жизнь.

Відео дня

Тибетская малина Фото: TikTok

"Укореняем тибетскую малину. Пошли на грядку, нарвали побегов. Сейчас их сажаем, пусть хорошо приживаются. Так выглядит тибетская малина, спрос на неё очень большой. Знаю, как только она приживётся, то разлетится по всей Украине", — говорит хозяйка.

Что пишут люди?

Отзывы в комментариях неоднозначны. Многие пишут, что этот сорт ягод не вкусен и интересен исключительно как декоративный элемент для украшения десертов:

"Вкуса почти нет, просто внешний вид интересный";

"Редкая гадость";

Люди не в восторге от тибетской малины Фото: TikTok

"А вот избавиться от неё трудно, но выглядит она интересно, приживается на 100%",

"У меня такая росла. Но она декоративная, вкусовые качества слабые. Хорошо разрастается, но с большого куста на урожай может получиться до 5 штук".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка купила дом в деревне за 5 тысяч долларов — "с водой и светом": почему над ней смеются. По словам женщины, после свадьбы они с мужем хотели жить в деревне, но без родителей.

Кроме того, хозяйка подала заявку на государственный грант для предпринимателей и выиграла его. Теперь она запускает собственный бизнес по выращиванию фруктов и ягод в теплицах.

Тем временем Ася Конопельнюк рассказала в соцсетях, что не может найти покупателя на старый деревенский дом, который унаследовала от бабушки и дедушки.