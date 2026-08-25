Клаудии Шиффер — 56: как выглядит сейчас супермодель, о которой мечтали все мужчины (фото)

25 августа свой день рождения отмечает одна из самых известных и влиятельных супермоделей 1990-х годов – Клаудия Шиффер. Легендарная немецкая манекенщица, в свое время покорившая мировые подиумы и ставшая настоящим символом эпохи, продолжает поражать своим изяществом и подтянутой фигурой.

Клаудия Шиффер попала в модельный бизнес в 17 лет, когда в ночном клубе Дюссельдорфа ее заметил директор агентства Metropolitan Models. Уже скоро Карл Лагерфельд избрал ее новым лицом бренда Chanel, сравнив ее красоту с самой Брижит Бардо. Фокус рассказывает о Клаудии Шиффере и том, как выглядит она сейчас.

Клаудия Шиффер в молодости Фото: Instagram

В течение своей головокружительной карьеры Шиффер появилась на более чем 1000 обложках самых престижных глянцевых журналов, что даже позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Она работала со всеми ведущими модными домами светского мира – от Versace до Yves Saint Laurent.

Так выглядела Клаудия Шиффер в молодости Фото: Instagram

Как выглядит супермодель сейчас

Сегодня Клаудия Шиффер демонстрирует, что настоящая красота и стиль не имеют возрастов. Она активно ведет свои соцсети, посещает светские события и запускает собственные капсульные коллекции одежды и косметики.

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Клаудия Шифер сейчас Фото: Instagram

Модель не скрывает, что залогом ее безупречного вида здоровый образ жизни, регулярные занятия пилатесом, сбалансированное питание и правильный уход за кожей. Глядя на ее свежие фото, трудно поверить, как быстро летит время — супермодель сохраняет ту же фирменную улыбку, утонченные черты лица и стройность, когда-то покорившие весь мир.

Клаудия Шиффер позирует в купальнике. Фото: Instagram

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