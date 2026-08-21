Тринити уже 59: как сейчас выглядит и чем занимается звезда "Матрицы" Кэрри-Энн Мосс (фото)

Канадская актриса, продюсер и модель Кэрри-Энн Мосс, которая приобрела мировую известность благодаря роли Тринити в "Матрице", сейчас активно совмещает съемки в престижных сериалах со спокойной семейной жизнью.

Сегодня, 21 августа, кинозвезда отмечает свой 59-й день рождения. Она кардинально изменила жизненные приоритеты, свою внешность и отношение к Голливуду. Фокус рассказывает подробнее.

Где сейчас Кэрри-Энн Мосс

Прожив почти 30 лет в Лос-Анджелесе, актриса вместе с мужем, актёром Стивеном Роем, и тремя детьми переехала на восточное побережье США, в Нью-Гэмпшир. Ведь Кэрри-Энн хотела быть ближе к природе, видеть звёзды ночью и чувствовать смену времён года.

В частности, Мосс основала собственный лайфстайл-бренд Annapurna Living. Она ведёт свой блог, преподаёт медитацию и кундалини-йогу, помогая женщинам обрести баланс и внутреннее спокойствие.

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В недавних интервью звезда "Матрицы" призналась, что на пике популярности сознательно отказывалась от блокбастеров. Она предпочла воспитание детей новым строчкам в резюме и нисколько об этом не жалеет.

Кэрри-Энн Мосс Фото: Instagram

Возвращение на экраны

После того как дети подросли, Кэрри-Энн Мосс вернулась к работе в полную силу, но теперь выбирает более сложные, характерные и зрелые роли: она снялась во втором сезоне популярного комедийного экшен-сериала от Netflix "ФУБАР" вместе с Арнольдом Шварценеггером.

А в октябре 2026 года на AMC+ выходит детективный триллер "Yaga" с её участием. Кэрри-Энн играет харизматичную профессоршу университета, расследующую загадочное исчезновение студента.

Более того, недавно зрители видели её в образе мастера-джедая Индары в сериале по вселенной "Звёздных войн" "Аколит" (2024), а также в апокалиптическом триллере "Умри в одиночестве".

Керри-Энн Мосс Фото: Instagram

Внешность и восприятие возраста

В отличие от многих коллег, Керри-Энн Мосс отказалась от изнурительной погони за молодостью с помощью радикальной пластической хирургии. Поклонники восхищаются её "аристократическим старением". Актриса часто делится в Instagram фотографиями без макияжа, демонстрируя длинные седеющие волосы и естественную красоту.

"Тринити" открыто критиковала двойные стандарты Голливуда, вспоминая, как ей предложили роль бабушки уже на следующий день после 40-летия. Сейчас она сосредоточена не на цифрах, а на том, насколько она чувствует себя здоровой и жизнерадостной.

Кэрри-Энн Мосс без макияжа Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Исполнитель роли Нео в "Матрице" считает, что Кэрри-Энн Мосс обладает огромным потенциалом для съемок в боевиках и триллерах.

Кэрри-Энн Мосс появилась на красной дорожке в платье от Oscar de la Renta с очень необычным декором по подолу.

Напомним, Киану Ривз признался, что хотел бы попробовать себя в роли супергероя, а также раскрыл секрет фотографии "грустный Киану", ставшей знаменитым мемом.