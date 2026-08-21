Трініті вже 59: як зараз виглядає і чим займається зірка "Матриці" Керрі-Енн Мосс (фото)

Канадська акторка, продюсерка та модель Керрі-Енн Мосс, яка здобула світову славу завдяки ролі Трініті в "Матриці", зараз активно поєднує зйомки у престижних серіалах з тихим сімейним життям.

Сьогодні, 21 серпня, зірка екрану святкує свій 59-й день народження. Вона кардинально змінила життєві пріоритети, свій зовнішній вигляд та ставлення до Голлівуду. Фокус розповідає детальніше.

Де зараз Керрі-Енн Мосс

Після майже 30 років життя в Лос-Анджелесі акторка разом із чоловіком, актором Стівеном Роєм, та трьома дітьми переїхала на східне узбережжя США, у Нью-Гемпшир. Адже Керрі-Енн прагнула бути ближче до природи, бачити зірки вночі та відчувати зміну пір року.

Зокрема, Мосс заснувала власний лайфстайл-бренд Annapurna Living. Вона веде свій блог, викладає медитацію та Кундаліні-йогу, допомагаючи жінкам знаходити баланс та внутрішній спокій.

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У нещодавніх інтерв'ю зірка "Матриці" зізналася, що на піку популярності свідомо відмовлялася від блокбастерів. Вона обрала виховання дітей замість нових рядків у резюме і абсолютно про це не шкодує.

Керрі-Енн Мосс Фото: Instagram

Повернення на екрани

Після того як діти підросли, Керрі-Енн Мосс повернулася до роботи на повну силу, але тепер обирає складніші, характерні та зрілі ролі: вона знялася у другому сезоні популярного комедійного екшен-серіалу від Netflix "ФУБАР" разом із Арнольдом Шварценеггером.

А в жовтні 2026 року на AMC+ виходить детективний трилер "Yaga" за її участі. Керрі-Енн грає харизматичну професорку університету, яка розслідує загадкове зникнення студента.

Ба більше, нещодавно глядачі бачили її в образі майстра-джедая Індари в серіалі за всесвітом Зоряних Війн "Аколіт" (2024), а також в апокаліптичному трилері "Помри наодинці".

Керрі-Енн Мосс Фото: Instagram

Зовнішність та сприйняття віку

На відміну від багатьох колег, Керрі-Енн Мосс відмовилася від виснажливої гонитви за молодістю за допомогою радикальної пластики. Шанувальники захоплюються її "аристократичним старінням". Акторка часто ділиться в Instagram світлинами без макіяжу, демонструючи довге сивіюче волосся та природну красу.

"Трініті" відкрито критикувала подвійні стандарти Голлівуду, згадуючи, як їй запропонували роль бабусі наступного ж дня після 40-річчя. Зараз вона фокусується не на цифрах, а на тому, наскільки почувається здоровою та життєрадісною.

Керрі-Енн Мосс без макіяжу Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Виконавець ролі Нео в "Матриці" вважає, що Керрі-Енн Мосс має величезний потенціал для зйомок у бойовиках і трилерах.

Керрі-Енн Мосс з'явилася на червоній доріжці в сукні від Oscar de la Renta з дуже незвичайним оздобленням подолу.

Нагадаємо, Кіану Рівз зізнався, що хотів би спробувати себе в ролі супергероя, а також розкрив секрет фото "сумний Кіану", що стало знаменитим мемом.