Кіану Рівз запропонував "Трініті" зіграти вбивцю в новій частині "Джона Віка"

Виконавець ролі Нео в "Матриці" вважає, що Керрі-Енн Мосс має величезний потенціал для зйомок у бойовиках і трилерах.

57-річний голлівудський актор Кіану Рівз вважає, що було б "приголомшливим", якби його 54-річна партнерка у фільмі "Матриця" Керрі-Енн Мосс, котра зіграла Трініті, з'явилася в новій частині франшизи "Джон Вік". Про це він поміркував у спільному інтерв'ю з нею для People.

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На думку Рівза, Мосс — разючий потенціал, який дозволив би їй проявити себе в трилерах і бойовиках.

Він звернувся до Керрі-Енн із питанням, що вона думає з приводу зйомок, наприклад, у новій частині "Джона Віка", і ролі безжального найманого вбивці.

"Мені дуже сподобалося б... Я почну практикуватися", — відповіла акторка.

[ + – ] Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс не лише колеги, а й давні друзі Фото: Entertainment Weekly

За словами Мосс, вона була в захваті від гри Кіану в "Джоні Віці":

"Я дійсно почала розуміти неймовірний дар Кіану розповідати історії через своє тіло. І я не розуміла цього до кінця, поки не заглибилася в історію Джона Віка з одним із моїх дітей. Було приголомшливо мати цей досвід із моїм сином і спостерігати за глибиною, яку Кіану може створити своїм тілом. Це справді мистецтво".

Рівз розповів, що завжди бачив те, що Мосс приховує за зовнішнім спокоєм. За його словами, це "яка вразливість і водночас сила".

Щодо п'ятої частини "Джона Віка", то про роботу над нею ні режисер, ні продюсери поки що ніяк не дають знати. Нещодавно завершилися зйомки четвертого фільму, який мав вийти на екрани в травні 2022 року, але потім прем'єру перенесли на 2023-й.

Тим часом у кінотеатрах йде фільм за участю Рівза та Мосс "Матриця: Воскресіння". Довгоочікуваний фільм режисерки Лани Вачовскі, судячи з відгуків у соцмережах, розчарував фанатів "Матриці", які назвали його надто затягнутим, безладним і чимось середнім між "Джоном Віком" і "Згадати все".

[ + – ] Рейтинги "Матриці: Воскресіння" залишають бажати кращого Фото: Скриншот

Нагадаємо, Кіану Рівз зізнався, що хотів би спробувати себе в ролі супергероя, а також розкрив секрет фото "сумний Кіану", що стало знаменитим мемом.